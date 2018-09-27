Сегодня 27 сентября 2018 года, 13:16

Будет очень интересно и прозрачно, а еще «ювелирно» — С.Щотка о грядущем отборе судей

У юристов Украины было 38 дней для того, чтобы решить, будут ли они кардинально менять свою жизнь, чтобы вершить правосудие в новых судах. Такими словами начал свою колонку на «УП» Станислав Щотка, заместитель председателя Высшей квалификационной комиссии Украины.

«За это время чего только не происходило. Кандидаты сделали возможное и невозможное, чтобы отправиться на конкурсы, ведь список материалов в подтверждение стажа и опыта очень большой и требует внимательности и времени», — пишет он. Этот этап конкурса является одним из наиболее ответственных, ведь он демонстрирует внимательность, организованность и профессионализм кандидатов до мельчайших деталей.

Как и ожидалось, основной поток кандидатов пришелся на последние дни подачи документов. При этом показатель активности юридического сообщества превысил ожидания многих — на конкурс в Верховный Суд претендуют восемь человек на место, в Высший антикоррупционный суд — девять. Количество заявлений в ВС на одно место превышает на 20% показатель первого конкурса, а в один из кассационных судов вообще составляет 13 человек на место.

«Юристы сказали «да» публичным конкурсам комиссии, — пишет г-н Щотка. –

Большое количество кандидатов для участия в конкурсах свидетельствует о том, что Комиссии и ее процедурам доверяют».

«Вдумайтесь: 1001 опытный юрист, который бесспорно следит за первым конкурсом в Верховный Суд, уже 10 месяцев следит за работой самого суда, принимает судьбоносное решение о том, чтобы сделать важный шаг в своей карьере и бороться за высший пост в государстве», — подчеркивается в колонке.

«Кто-то скептически улыбнется в ответ на эти слова. Это их право. Но я уверен, что для значительного количества юристов, которые знакомы с судебной властью лично и имеют знания и желание не только говорить, но и способствовать изменениям, — это шаг ответственности. Перед самим собой, семьей и государством», — считает Станислав Щотка.

Уже начата работа по проверке на предмет, соответствуют ли документы кандидатов требованиям конкурсов. «Мы проверим все: наличие и подтверждение стажа, комплектность документов и правильность их подачи. Конечно, по ее результатам часть кандидатов будет исключена из последующих процедур», — предупреждается в материале.

Так же было и в 2016 году, когда из 846 кандидатов к конкурсу были допущены 653. Мы вынуждены были отказать в допуске к конкурсу 163 лицам из-за того, что они не подтвердили наличие необходимого стажа, 27 лицам — из-за отсутствия в пакете одного или более документов. Тогда 22% кандидатов получили отказ из-за невнимательности. «В этом году подготовка документов занимала у кандидатов больше времени и, надеюсь, была более качественной», — замечает зампредседателя ВККС.

«Тех, чьи документы пройдут жесткую проверку, в дальнейшем ждет квалификационный экзамен — тест и практическое задание, специальная проверка, собеседования с каждым кандидатом в режиме онлайн с участием представителей украинской или международной общественности, — пишет г-н Щотка. — Готовьтесь к тому, что будет очень интересно и прозрачно. А еще «ювелирно», ведь мы оттачиваем и совершенствуем конкурсные процедуры. Для этого у нас есть признанные международные наблюдатели, которые предоставляют экспертные заключения и поддержку».

«Надеемся, что поддержка будет также от тех, кто наблюдает за нами по собственному желанию, ведь на пути строительства нового важно иметь единомышленников. Наша цель — новые суды, свободные от коррупции. И мы их построим», — резюмирует представитель ВККС.