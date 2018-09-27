Сегодня 27 сентября 2018 года, 16:41

В ГФС привели основания для оптимизма насчет доходов госбюджета-2019

Государственная фискальная служба Украины оптимистично настроена на выполнение бюджета 2019 года. Об этом в интервью информационному агентству «Интерфакс-Украина» заявил и.о. председателя ГФС Александр Власов, сообщает сайт ведомства.

«Детенизация экономики, усиление борьбы с контрабандой и нарушением таможенных правил, противодействие формированию фиктивных схем с НДС уже дают и продолжат давать эффект в виде увеличения поступлений в бюджет. Поэтому пока нет причин считать, что показатели бюджета 2019 могут быть не выполнены в полном объеме», — подчеркнул Александр Власов.

По его словам, положительный эффект дает и электронизация процессов. Успешно работает электронный реестр возмещения НДС, предприятия имеют возможность оперативного пополнения оборотных средств. Во многом благодаря этому количество предприятий, которые декларируют прибыль в первом полугодии, увеличилась на 21%.

Результативность обеспечения поступления запланированных показателей ГФС демонстрирует уже в текущем году. Так, за восемь месяцев обеспечен существенный прирост поступлений в бюджет. Рост платежей фиксируется на уровне 15,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, превышает темпы экономического роста.

«Высказывается мнение, что такой высокий результат достигнут за счет девальвации, инфляции и т.д. Но посмотрим на макропоказатели — инфляция с начала года составила 3,6%, а в июле вообще была зафиксирована дефляция. Курс — плюс 1,1%. Индикативные показатели Минфина за все месяцы, кроме февраля, были выполнены. По результатам января-сентября все планы выполнены в полном объеме. Например, данные по таможне на 18 сентября: перечислено почти 21 млрд грн. Рост к прошлому году — более 5 млрд грн. График выполнения — 105,8%», — подчеркнул Александр Власов.

В общем, как отметил глава ГФС, в планах ведомства — продолжение уже начатых преобразований и позитивных процессов, которые были введены в последнее время.

«Мы видим службу современной, с электронными сервисами и услугами наряду с контролем качества предоставления этих услуг. Мы идем к упрощению администрирования налогов, но с расширением базы налогообложения путем ограничений возможностей для уклонения. Если говорить о таможне, то речь идет об ускорении проведения процессов оформления, модернизации IT-систем, интеграции Украины в единую европейскую транзитную систему, усилении работы с рисками. Кроме того, стратегия предусматривает профессиональное развитие персонала и превентивную работу по борьбе с коррупцией. А электронизация всех процессов — это как раз и есть возможность минимизировать все коррупционные риски», — отметил и.о. председателя ГФС Александр Власов.

Среди приоритетов службы в направлении электронизации в таможенной сфере глава ГФС назвал «единое окно», в налоговой сфере — электронный аудит, электронный чек и электронную марку.

Тестовая версия электронного чека и возможность его проверки в электронном кабинете даст возможность отслеживать прохождение товара от границы до потребителя. То есть покупатель будет иметь возможность в открытой части электронного кабинета проверить чек, который он получил от продавца в любой точке Украины. Пока идет тестирование, е-чек будет использоваться параллельно с бумажным.

Электронная марка должна заработать со следующего года, электронный кабинет для физлиц уже работает, а для юридических лиц до конца года все услуги будут переведены в онлайн-режим.