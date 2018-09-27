ЮФ Asters защитила интересы АО КБ «ПриватБанк» в Верховном Cуде в споре на сумму более 2 млрд грн

Юридическая фирма Asters успешно защитила интересы АО КБ «ПриватБанк», крупнейшего по размерам активов банка в Украине, в Кассационном хозяйственном суде в составе Верховного Суда в споре с АО «Проектно-поисковый институт «Пивденмедбиосинтез». Предметом судебного разбирательства были требования имущественного поручителя о признании незаконным бездействия НБУ и обязательстве АО КБ «ПриватБанк» совершить действия по перечислению более 2 миллиардов гривен, говорится в релизе юрфирмы.
На основе подготовленной правовой позиции и благодаря эффективному судебному представительству адвокатами Asters коллегия судей Верховного Суда пришла к заключению об обоснованности доводов банка и отказала в удовлетворении иска. В процессе работы над проектом команда Asters заручилась поддержкой экспертов в области права Национальной академии правовых наук Украины.
Над проектом работала команда юристов Asters в составе партнера Андрея Пожидаева, советника Олега Лазовского и юриста Веры Баулиной.
«Юридическая фирма Asters обеспечивает представительство интересов АО КБ «ПриватБанк» в наиболее сложных судебных делах, связанных с кредитами рефинансирования «ПриватБанка». Благодаря высококвалифицированным действиям юристов Asters достигается положительный для нашего банка результат», — отметил Ярослав Матузка, руководитель направления правового обеспечения АО КБ «ПриватБанк».
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