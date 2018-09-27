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Увольнение Анатолия Денисова с должности председателя КААС нарушает право на справедливый суд — ЕСПЧ

27 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Европейский суд по правам человека считает, что увольнение судьи с должности председателя суда было несправедливым, однако не составило нарушения права на уважение к частной жизни. Об этом идет речь в принятом 25 сентября 2018 года Большой палатой ЕСПЧ решения по делу «Денисов против Украины» (жалоба №76639/11).

Европейский суд по правам человека единогласно постановил, что имеет место нарушение части 1 статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод; жалоба по статье 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Конвенции является неприемлемой.

Дело касалось увольнения заявителя с должности председателя Киевского административного апелляционного суда.

ЕСПЧ установил, что сначала Высший совет юстиции уволил г-на Денисова с должности председателя по причине неэффективности управления, а затем Высший административный суд Украины оставил это решение в силе. При этом в процессе были выявлены те же нарушения и подняты такие же вопросы, как и в деле «Александр Волков против Украины»: первый орган не был достаточно независимым и беспристрастным, а второй не смог исправить ошибки первого. Поэтому имело место нарушение права на справедливое судебное разбирательство.

Также ЕСПЧ указал: как следует из его прецедентной практики, защита частной жизни, согласно статье 8 Конвенции, может распространяться на споры, связанные с работой. Однако она не может применяться в настоящем деле, поскольку причины увольнения заявителя не были связаны с его личной жизнью, а само увольнение не оказало существенного влияния на его личную жизнь после этого. Например, последствия в виде утраченного престижа или снижения уровня заработной платы, не были достаточно серьезными, чтобы применять эту норму.

Справедливая сатисфакция: 3000 евро компенсации нематериального вреда и 3000 евро на покрытие расходов и издержек.

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