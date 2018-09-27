Сегодня 27 сентября 2018 года, 11:33

МИД: Украина вышлет венгерского консула

Украина вышлет венгерского консула, если Венгрия сама не отзовет его. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто в рамках Генассамблеи ООН, сообщает пресс-службы МИД Украины в Twitter.

«Проблема не только в выдаче паспортов. Венгрия фундаментально нарушает украинское законодательство и международное право, в частности Венскую конвенцию о консульских сношениях. Будапешт должен отозвать своего консула, в противном случае это сделает украинская сторона», — заявил министр.

«РБК-Украина» сообщало, что на прошлой неделе разгорелся скандал после того, как на видео зафиксировали выдачу гражданам Украины венгерских паспортов в Берегово. Данный процесс сопровождался инструктажем о том, что не стоит сообщать властям о втором паспорте. Также на видео зафиксировано, как украинцы зачитывают клятву, в которой обещают считать Венгрию своей родиной.