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Евросуд рассмотрит жалобу россиянина на пытки в ГАИ

27 сентября 2018 года Источник:Pravo.ru

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу 51-летнего жителя Курска Игоря Бочарова, который рассказал о пытках со стороны гаишников. Самого Бочарова осудили на два года, обвинив в «применении насилия к представителю власти». Об этом «Право.ru» рассказал представитель заявителя в ЕСПЧ Игорь Шолохов.

Юрист Бочарова, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права», сообщил, что в октябре 2016 года в Курске сотрудники ДПС остановили машину его подзащитного и попросили заплатить им за то, чтобы они не выписывали ему штраф.

Мужчина на месте позвонил и пожаловался в УВД Курска на вымогательство, после чего двое гаишников и четверо полицейских, которые приехали на место, надели на него наручники и отвезли в полицию. Один из сотрудников дорожной инспекции раньше там работал следователем.

Из отдела Бочарова увезли уже на скорой: правоохранители сломали ему нос, оставили гематомы на животе и кровоподтеки по всему телу. Три недели мужчина лежал в больнице.

В ноябре того же года следователи отказались возбуждать дело против гаишников. Следователь утверждает, что полицейские действовали в рамках закона и никаких побоев не наносили. Источник повреждений у Бочарова в СКР назвать не смогли.

Однако следователь не отказался возбудить дело против самого Бочарова о применении насилия к представителю власти (статья 318 УК РФ). Он якобы нанес удары одному из правоохранителей «в область шеи», которые «не причинили вреда здоровью». В результате Бочаров отправился в колонию на два года.

Теперь Бочаров подал жалобу в ЕСПЧ с требованием компенсации за нарушение российскими полицейскими запрета пыток (статья 3 Конвенции) и права на эффективные средства правовой защиты (статья 13). Европейский суд уже задал российской стороне вопросы. Например, его интересует, был ли Бочаров подвергнут бесчеловечному обращению и провели ли власти эффективное расследование по его заявлению о пытках.

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