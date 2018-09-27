В НАБУ озвучили число дел, не рассмотренных судами

Среди 155 уголовных производств, в которых детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование, а прокуроры Специализированной антикорупционной прокуратуры направили обвинительные акты в суд, в 49 производствах даже не состоялись подготовительные заседания для назначения материлов к рассмотрению по сути. Некоторые из дел находятся в канцеляриях судов больше 1,5 года.
В частности, в объединенном производстве по факту нанесения ущерба Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины с декабря 2016 года не может состояться заседание из-за неявки участников процесса, проблем с определением подсудности или отвода коллегии судей.
Такую статистику приводит сайт НАБУ.
Более 22 месяцев — с ноября 2016 года — не может начаться рассмотрение дела по обвинению работников прокуратуры Тернопольской области (так называемое дело тернопольских прокуроров).
Из более чем 150 дел НАБУ и САП только по 33 приняты судебные решения, причем только по двум делам был вынесен приговор, связанный с лишением свободы: три человека приговорены к реальному наказанию.
Часто затягивание рассмотрения обусловлено объективными причинами: нехватка судей, чрезмерная загруженность, невозможность сформировать коллегию из-за отсутствия профессионального опыта у членов коллегии и т.п.
В связи с отсутствием приговоров по делам о топ-коррупции в доход государства не могут быть возвращены арестованные в ходе расследования средства и имущество. Именно поэтому Национальное бюро настаивает на скорейшем начале работы Высшего антикоррупционного суда, который сможет поставить точку в расследованиях НАБУ и САП.
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