Вдова бойца АТО подает в суд на Россию

Вдова погибшего в АТО военнослужащего подала иск против России о взыскании морального вреда в размере 60 тысяч евро.
Об этом сообщается на портале судебной власти Украины.
Отмечается, что в июле 2014 года во время выполнения задания по эвакуации травмированных коллег вблизи г.Шахтерска БТР-80, которым управлял боец, подорвался на фугасе вооруженных формирований России.
В результате погиб муж истицы и еще один военнослужащий, были ранены восемь человек.
«Женщина указывает, что является общеизвестным факт военной агрессии Российской Федерации против Украины, вследствие которой погиб ее муж», — сообщают в суде.
По мнению вдовы, именно Россия должна нести ответственность за военные действия, в результате которых погибают украинцы.
Женщина настаивает, что именно с РФ следует взыскать моральный ущерб в ее пользу, причиненный гибелью мужа и отца.
Суд не называет фамилию семьи. Иск рассматривает суд в Хмельницком.
Отмечается, что в 2017 году суд установил факт гибели мужчины при исполнении обязанностей военной службы по защите Родины в городе Шахтерске Донецкой области в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
Согласно данным Реестра судебных решений, речь идет о Павле Дияке. Он подорвался и погиб 12 июля 2014 года, эвакуируя других бойцов.
В июле 2014 года Павел Дияк посмертно награжден орденом «За мужество» III степени.
Его жена обратилась с иском в своих интересах и интересах малолетней дочери.
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