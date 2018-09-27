Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 27 сентября 2018 года, 09:51

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Вдова бойца АТО подает в суд на Россию

27 сентября 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Вдова погибшего в АТО военнослужащего подала иск против России о взыскании морального вреда в размере 60 тысяч евро.

Об этом сообщается на портале судебной власти Украины.

Отмечается, что в июле 2014 года во время выполнения задания по эвакуации травмированных коллег вблизи г.Шахтерска БТР-80, которым управлял боец, подорвался на фугасе вооруженных формирований России.

В результате погиб муж истицы и еще один военнослужащий, были ранены восемь человек.

«Женщина указывает, что является общеизвестным факт военной агрессии Российской Федерации против Украины, вследствие которой погиб ее муж», — сообщают в суде.

По мнению вдовы, именно Россия должна нести ответственность за военные действия, в результате которых погибают украинцы.

Женщина настаивает, что именно с РФ следует взыскать моральный ущерб в ее пользу, причиненный гибелью мужа и отца.

Суд не называет фамилию семьи. Иск рассматривает суд в Хмельницком.

Отмечается, что в 2017 году суд установил факт гибели мужчины при исполнении обязанностей военной службы по защите Родины в городе Шахтерске Донецкой области в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Согласно данным Реестра судебных решений, речь идет о Павле Дияке. Он подорвался и погиб 12 июля 2014 года, эвакуируя других бойцов.

В июле 2014 года Павел Дияк посмертно награжден орденом «За мужество» III степени.

Его жена обратилась с иском в своих интересах и интересах малолетней дочери.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 39 (1083) от 25/09/18 Свежий номер

Международные отношения

№ 39 (1083)
Государство и юристы

Кинозалп

Судебная практика

Бюджетный процесс

Тема номера:

Прогрессивная ставка

Частная практика

Инициатива доказуема

Архив голосованийVox Populi

Какой ваш любимый вид спорта?

Плавание в законах

Забег по судам

Вольная борьба с коррупцией

Перетягивание клиента

Спорт здесь неуместен

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

5 жовтня 2018 року пройде міжнародна конференція, присвячена виконавчому провадженню в умовах реформування

ЮФ Aequo объявляет о проведении 2 октября дискуссии FinTech: Evolution of Financial Services

Legal Golf Cup 2018

Астерс виступає національним юридичним радником України у спорі з Росією щодо єврооблігацій на суму 3 млрд доларів США

Швейцарский Фонд «Сокращение рисков» приглашает к сотрудничеству юридические компании для защиты экологических прав

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом