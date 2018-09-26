Сегодня 26 сентября 2018 года, 20:11

Комплаенс — глобальный тренд, игнорировать который украинские компании не могут, убеждена Ирина Николаевская

Рассказывая о построении комплаенс-программы в украинских компаниях, советник, глава практики комплаенса киевского офиса Kinstellar Ирина Николаевская почеркнула, что комплаенс не сводится только к борьбе с коррупцией, поскольку наличие комплаенс-программы позволяет предупредить и минимизировать и другие нарушения законодательства, а следовательно, наложение штрафов или возникновение другой ответственности, судебных тяжб, предотвратить мошенничество, злоупотребления и другие нарушения. К тому же наличие комплаенс-программы позволяет защитить компанию и ее менеджмент от применения к ним мер ответственности и создает новые возможности для успешного и устойчивого развития бизнеса.

В современном глобальном мире наличие у компании комплаенс-системы облегчает ее интеграцию в ходе создания совместных предприятий, слияния и поглощения, выхода на новые рынки. А формирование высокой корпоративной культуры, основанной на принципах добропорядочности, честности и сотрудничества позволяет укрепить доверие и лояльность сотрудников к компании.

Лектор акцентировала внимание на том, что украинское законодательство прямо предусматривает обязанности собственников и руководителей компаний по противодействию коррупции и внедрению антикоррупционных мер, в частности, они обязаны:

— регулярно оценивать антикоррупционные риски и внедрять соответствующие антикоррупционные меры;

— утверждать антикоррупционную программу в компании (если это предусмотрено законом);

— воздерживаться от действий, которые могут быть расценены как коррупция или являются коррупционными либо связанными с коррупцией нарушениями;

— незамедлительно информировать ответственного комплаенс-офицера, акционеров о фактах подстрекательства к совершению коррупционного нарушения или фактах совершения коррупционного или связанного с коррупцией нарушения.

Кроме того, в компаниях, в которых в обязательном порядке утверждается антикоррупционная программа, должно назначаться ответственное за ее реализацию лицо, в обязанности которого входит:

— подготовка, обеспечение и контроль за осуществлением мер по предотвращению и выявлению коррупционных нарушений и связанных с коррупцией нарушений;

— контроль за соблюдением требований законодательства по урегулированию конфликта интересов и антикоррупционного законодательства;

— оказание методической и консультационной помощи по вопросам соблюдения требований антикоррупционного законодательства, а также информационное обеспечение осуществления антикоррупционных мер.

Ирина Николаевская подчеркнула, что антикоррупционная программа в обязательном порядке утверждается в государственных, коммунальных предприятиях, хозяйственных обществах (в которых государственная или коммунальная доля больше 50%) при условии, что в отчетном финансовом году средняя численность работников превышает 50 человек; а валовой доход от реализации продукции (работ, услуг) больше 70 млн грн. Это касается и негосударственных юридических лиц, которые являются участниками процесса предварительной квалификации или участниками государственных закупок при условии, что стоимость закупки продукции (работ, услуг) превышает 20 млн грн.

Закон предусматривает обязательные положения, которые должна содержать программа. Среди прочего в ней должны быть урегулированы права и обязанности собственников компании, ее работников и уполномоченного в связи с предотвращением коррупции. Кроме того, нужно предусмотреть перечень антикоррупционных мер, стандартов и процедур компании, процедуры надзора, контроля и мониторинга выполнения самой программы, порядок соблюдения конфиденциальности сообщений о возможных нарушениях и защиты обличителей и порядок информирования уполномоченного о конфликте интересов, а также внедрить механизмы предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Ну и в случае необходимости — порядок проведения внутренних расследований.