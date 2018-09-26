Сегодня 26 сентября 2018 года, 18:17

Закон о коррупции за рубежом (FCPA) применяется во всем мире к компаниям и физическим лицам, связанным с США, — Ирина Мусийчук

В ходе лекции начальника юридического отдела ПИИ «МакДональдз Юкрейн Лтд» Ирины Мусийчук слушатели Lеgal High School узнали об особенностях антикоррупционного законодательства США.

Казалось бы, где Украина и где США, зачем нашим юристам знания об их антикоррупционном законодательстве? Однако не все так просто — федеральный закон США о коррупции за рубежом (FCPA) имеет экстерриториальное действие, то есть его юрисдикция распространяется за пределы территории США. Закон применяется во всем мире к компаниям и физическим лицам, связанным с США

Ирина Мусийчук проиллюстрировала слушателям Lеgal High School результаты работы этого закона в цифрах. По ее словам, в 2016 году 27 компаний уплатили штраф за нарушение правил комплаенса в сумме $2,48 млрд, а в 2017 году 11 компаний за те же нарушения были оштрафованы на $1,94 млрд.

Лектор подчеркнула, что FCPA определяет антикоррупционные ограничения и стандарты бухгалтерского учета, причем антикоррупционные ограничения применяются ко всем компаниям, попадающим под действие закона США, а стандарты бухгалтерского учета должны использовать все компании, чьи ценные бумаги котируются на территории США.

Кто может быть привлечен к ответственности по закону о коррупции за рубежом? Прежде всего это компании, выпустившие ценные бумаги, зарегистрированные на территории США, или компании, которые обязаны предоставлять регулярные отчеты в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Также сюда относятся любые должностные лица, директора, сотрудники, агенты или акционеры, действующие от имени таких компаний. Кроме того, закон применяется и к иностранным филиалам, дочерним и совместным предприятиям.

В каких случаях применяются положения FCPA об ответственности? В первую очередь за коррупционные проявления — достаточно того, чтобы у лица, совершившего или согласовавшего платеж, был коррупционный умысел, а платеж побуждал получателя злоупотреблять служебным положением для неправомерного получения выгоды как для плательщика, так и для любого другого лица. Лектор подчеркнула, что достаточно предложения о подкупе — закон запрещает не только выплату, но и предложение или обещание выплаты денежных средств или передачи любых ценностей. Нужно также отметить, что нет минимальной суммы в долларах — даже незначительные суммы взятки запрещены.

Взяткой будут считаться как наличные, так и безналичные средства, подарки, скидки, компенсация личных расходов, транспортных расходов, отдыха, билеты на концерты или другие развлекательные мероприятия, медицинские услуги, кредиты, трудоустройство третьих лиц и т.п. «Даже благотворительные взносы считаются взяткой, если осуществляются с ненадлежащими целями», — подчеркнула Ирина Мусийчук.