Сегодня 26 сентября 2018 года, 16:46

Наличие эффективной комплаенс-системы позволит предотвратить репутационные риски и минимизировать негативные финансовые последствия для компании, считает Ольга Лукьянова

Руководитель юридического отдела, офицер по соблюдению корпоративных стандартов группы компаний «Хенкель в Украине» Ольга Лукьянова в своей лекции напомнила слушателям Lеgal High School, что комплаенс — это система управления и контроля соблюдения норм законодательства, а также внутренних правил, стандартов, кодексов поведения. Она кратко остановилась на истории происхождения комплаенс-систем и на их кодификации.

Лектор привела пример законодательство США и Великобритании, где предусмотрено обязательное создание систем бухгалтерского/финансового контроля, контроля контрагентов/партнеров, внедрение правил отношений с должностными лицами. В этих странах размер штрафов за нарушение в области комплаенса составляет для компаний от 5 до 25 млн долларов, а для сотрудников предусмотрена уголовная ответственность — тюремное заключение сроком от 5 до 10 лет.

По словам Ольги Лукьяновой, ключевая цель комплаенса — постоянное предотвращение нарушений и достижение бизнес-целей честным путем. Лектор считает, что комплаенс-служба в компании может быть выделена в отдельное подразделение либо работать по принципу «2 в 1» — комплаенс находится в ведении юридического отдела компании. Помощь комплаенс-службе может также оказывать специально созданный кросс-функциональный орган (Compliance & Risk Committee), в состав которого, как правило, входят HR-специалисты, юристы, финансисты и корпоративные аудиторы.

«У каждой компании существует своя «Библия» — кодекс корпоративного поведения (Code of Conduct), который содержит общие принципы деятельности компании. Он помогает сотрудникам действовать должным образом в случае возникновения этических или правовых сомнений», — подчеркнула Ольга Лукьянова.

Для всех сотрудников компании с целью внедрения норм комплаенса проводятся индивидуальные консультации, а для новых сотрудников — вводные тренинги. Практикуются обязательные тренинги face-to-face для каждого сотрудника, ежегодные онлайн-тренинги для менеджеров и регулярная рассылка «тревожных писем». Результаты внедрения программ проверяются путем регулярных внутренних комплаенс-аудитов, после которых составляются ежегодные комплаенс-отчеты.

Комплаенс-система действует на трех уровнях: предупреждение нарушений, выявление возможных нарушений, реагирование на нарушения.

С целью предупреждения нарушений организуется регулярное обучение всех сотрудников компании и специализированное обучение для руководства и комплаенс-офицеров. Осуществляется обязательная проверка знаний сотрудников после прохождения обучения, разрабатываются и внедряются стандарты и политики комплаенса.

Для выявления нарушений проводятся внутренние и внешние аудиты, а также имитация проверок контролирующими органами. Осуществляется контроль за выполнением внутренних стандартов компании, в том числе контроль за внутренней и внешней корреспонденцией компании.

Реакция на выявленные нарушения начинается с исправления ошибок, после чего разрабатываются новые процедуры, нарушителям рассылаются письма-предупреждения и принимаются меры взыскания.

Лектор привела примеры кейсов ведущих мировых компаний, которые понесли огромные репутационные потери и финансовые убытки вследствие несоблюдения правил комплаенс-системы. Она подчеркнула, что наличие эффективной комплаенс-системы может предотвратить репутационные риски и минимизировать негативные финансовые последствия для компании.