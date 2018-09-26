Сегодня 26 сентября 2018 года, 16:46

Тренды агробизнеса в Украине: рост инвестиций, рост производства и экспорта продукции переработки

Сегодня в отеле Hilton Kyiv юридическая фирма AEQUO совместно с контент-маркетинговым агентством Top Lead провела круглый стол «Агробизнес в Украине: перспектива», в рамках которого было презентовано юбилейное издание инфографического справочника «Агробизнес Украины». Модераторами мероприятия выступили управляющий партнер ЮФ AEQUO Денис Лысенко и СЕО Top Lead Станислав Шум.

Особенность пятого, юбилейного, справочника о росте инвестиций («Это то, что будет предопределять развитие агробизнеса в следующие пять лет», — отметил г-н Шум) и о росте производства и экспорта продукции переработки. Эти два тренда, считает Станислав Шум, позволят украинскому бизнесу доминировать на внешних рынках продовольствия в ближайшие несколько лет. Министр аграрной политики и продовольствия в 2014—2016 годах, председатель совета директоров Mriya Farming Plc Алексей Павленко подчеркнул, что украинская аграрная сфера — это не только производство как таковое. Агросфера — это и речная и железнодорожная логистика, и инфраструктура. Только эффективное функционирование всех составляющих компонентов приведет украинский агробизнес к успеху.

Денис Лысенко попросил спикеров рассказать о кейсе агрохолдинга «Мрия» — какие выводы можно сделать из этой сложной истории, закончившейся успешно? Г-н Павленко отметил, что этот кейс — яркий пример, что в Украине можно работать. В свое время кредиторам удалось взять под контроль ситуацию, провести реструктуризацию, найти общий язык с инвесторами. Алексей Павленко согласился: да, при выходе на украинский рынок есть множество рисков, но это не экстраординарные риски, которые характерны только для Украины, нет. Директор юридического департамента агрохолдинга «Мрия» Сергей Игнатовский добавил, что много вызовов появилось с самого начала, когда кредиторы взяли ситуацию под контроль, поскольку компания оказалась недееспособным организмом. Кредиторы, что было не характерно для финансовых инвесторов, приняли решение поддержать компанию рабочим капиталом. По словам г-на Игнатовского, очень сложным моментом оказалось восстановление доверия сотрудников компании к новому руководству, которые, безусловно, верили предыдущим акционерам, разворовывающим компанию. Следующий вызов заключался в обнаружении отсутствия земельного банка в заявленных объемах — 250 тыс. гектаров. «Мы сумели восстановить контроль над земельным банком объемом порядка 180 тыс. гектаров», — сказал спикер и добавил, что в последующем он был оптимизирован до 150 тыс. га. Дальнейший вызов — понять, что можно предложить кредиторам, чтобы справиться с текущей ситуацией. Остановились на варианте реструктуризации, подразумевающей создание единого долга для всех кредиторов, выпуск нового долгового инструмента — облигаций и конвертацию долга, который не будет обслуживаться в капитале компании. Сергей Игнатовский также рассказал о борьбе за активы, о том, как удалось вернуть объекты недвижимости и технику, отметил эффективную работу правоохранительных органов в отношении бывших акционеров.

Г-н Лысенко попросил коллег остановиться на проблемных моментах, препятствующих росту инвестиционной привлекательности Украины... может быть, дело в законодательстве? Г-н Игнатовский считает национальные законодательные механизмы неплохими, единственное, что правовое поле совсем не приспособлено к нестандартным ситуациям (как в случае с «Мрией» — единственная подходящая юрисдикция оказалась английской). «Совершенствование механизмов регулирования корпоративных и финансовых отношений — серьезная задача для государства», — убежден спикер. Директор юридического департамента МХП Юрий Гвоздев добавил, что для внутренних инвесторов проблем нет — они осознают ситуацию, понимают риски, а если говорить о внешних инвесторах, то, конечно, страна в состоянии войны не будет инвестиционной привлекательной.

В завершение сессии Алексей Павленко поделился таким «рецептом» процветания агросферы в Украине: обеспечить полную приватизацию, не боятся открыть рынок земли, максимально сфокусироваться на внешних рынках, синхронизировать национальное законодательство с европейскими актами и продолжать переход на европейские стандарты качества.

Вторая сессия круглого стола была посвящена особенностям работы в новых регионах: рискам и угрозам, требованиям к Украине, стандартам качества, спорам с контрагентами и эффективному привлечению средств для операционной и инвестиционной деятельности.