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Сегодня 26 сентября 2018 года, 15:06

Офицер по защите данных «МАУ» назвал 12 шагов для подготовки бизнеса к требованиям GDPR

В рамках Legal High School выступил Станислав Коваленко, офицер по защите данных авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Тема его выступления — «Отвечает ли ваш бизнес требованиям GDPR?».

Спикер выделил следующие основные нововведения Регламента GDPR:

— предоставляет физическим лицам больше прав в части контроля за их персональными данными;

— налагает на контролеров данных обременительные обязательства;

— имеет экстерриториальное действие, то есть распространяется на компании (организации) за пределами ЕС;

— предусматривает размеры штрафов и дает национальным регуляторам право налагать их на компании, которые нарушают требования GDPR;

— страны ЕС имеют право устанавливать уголовную ответственность за нарушение требований GDPR.

Что нужно делать бизнесу, который попадает под действие GDPR? Комплекс мероприятий г-н Коваленко разбил на 12 шагов:

1) провести профессиональный аудит соответствия требованиям GDPR;

2) провести/проводить оценку Data protection impact assessment для определения степени важности каждого конкретного бизнес-процесса, связанного с обработкой персональных данных посредством оценки ущерба, наносимого в период сбоя в работе;

3) минимизировать персональные данные;

4) разработать и опубликовать политику конфиденциальности (Privacy Policy), политику использования файлов cookie (Cookie Policy);

5) получить «правильное» согласие на обработку персональных данных и обновить процедуры получения согласия субъектов на обработку их персональных данных;

6) привести информационные решения и процессы в соответствие с концепциями проектируемой конфиденциальности и конфиденциальности по умолчанию (privacy by design & by default);

7) хранить учетные записи об обработке персональных данных (records of processing activities);

8) обеспечить реализацию прав субъектов персональных данных;

9) обучить сотрудников компании, занимающихся обработкой персональных данных;

10) подготовиться к возможной утечке персональных данных;

11) разработать и внедрить договорные положения об обработке персональных/Agreement on Personal Data Transfer;

12) назначить представителя в ЕС и лицо, ответственное за обработку и защиту персональных данных (Data Protection Officer).

Станислав Коваленко отметил, что ранее информация геолокации, IP-адрес, cookie не относились к персональным данным. «А сегодня можете даже кеш в браузере почистить через полчаса пользования сайтом, но cookie ведь успели сохранить данные о вас, о вашей активности на сайте. Не исключено, что эти данные будут переданы третьим лицам», — приводит пример юрист.

«Вы должны предупредить пользователей сайта об использовании cookie и дать им возможность отключать их или пояснить, как это сделать через браузеры», — обратился к компаниям лектор. Новые требования GDPR нужно учитывать уже на стадии разработки дизайна сайта, выполняя тем самым условие privacy by design.

Согласие с обработкой персональных данных должно проявиться в активной форме (требуется не «молчаливое согласие», а, например, возможность самому поставить «галочку» в чекбоксе).

Чтобы подготовить хорошую политику конфиденциальности, с учетом требований GDPR, эксперт советует ознакомиться с best practice, в частности, посмотреть примеры на сайтах известных крупных компаний (например, Microsoft, Google, МАУ).