Сегодня 26 сентября 2018 года, 15:06

В ООН обеспокоены нападениями на НААУ и нарушениями прав адвокатов в Украине

В двадцать третий доклад Верховного комиссара ООН по правам человека включены нарушения прав адвокатов и факты нападения на Национальную ассоциацию адвокатов Украины. Об этом говорится на сайте НААУ.

Очередной квартальный доклад о ситуации с правами человека в Украине, подготовленный по результатам работы мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ),охватывает период с 16 мая по 15 августа 2018 года.

«УВКПЧ обеспокоено сообщениями о давлении, которое осуществляется на Национальную ассоциацию адвокатов в Киеве, по делам, связанным с конфликтом (на востоке Украины), или делам обвиняемых, которые, по утверждениям, связаны с вооруженными группами», — говорится в докладе.

УВКПЧ, кроме того, обеспокоено нападениями на адвокатов и их запугиванием со стороны членов крайне правых групп. УВКПЧ задокументировало три физические нападения на адвокатов, совершенные группой «С14», где полиция вела себя небрежно, не вмешиваясь во время приступов либо не расследуя должным образом эти инциденты. В одном случае после нападения в социальной сети были размещены угрозы смертью в адрес одного адвоката и его семьи.

В докладе описаны эти случаи. В частности, 28 июля 2018 года группа участников организации «С14» словесно унижали и попытались нанести удар головой адвокату, которого они обвинили в сепаратизме за представление интересов ответчиков по делам, связанным с конфликтом. Это случилось в помещении суда в присутствии полиции, которая не отреагировала должным образом. Через три дня около 50 членов «С14» вошли в помещение Национальной ассоциации адвокатов, где агрессивно требовали отмены лицензии вышеупомянутого адвоката и мешали Комитету защиты прав адвокатов проводить его заседания. 7 августа 2018 трое членов «С14» прибегли к физическому насилию в отношении другого адвоката после того, как он прокомментировал их поведение в зале суда. Это происходило также в присутствии полиции, но они не вмешивались. УВКПЧ напоминает, что адвокатов не следует отождествлять с их клиентами и что органы власти должны обеспечивать безопасность и охрану помещений судов для защиты представителей юридической профессии во время выполнения ими своих обязанностей.

УВКПЧ, по-прежнему обеспокоен тем, что адвокаты, которых назначают представлять интересы лиц, задержанных в связи с конфликтом, лишь формально выполняют свои функции по защите. Создается впечатление, что предоставление адвоката осуществляется с целью легитимизации «осуждения». Это беспокойство еще больше усиливается через препятствия, установленные «Донецкой народной республикой» и «Луганской народной республикой» для частных адвокатов, нанятых для участия в процессах, например, препятствия в общении с клиентами и предоставлении информации о них.

В докладе также упомянуто, что 24 мая 2018 года адвокат, представляющий интересы жертв нападения на цыганское поселение в Ольшанах, что имело место в мае 2017 года, подвергся жестокому нападению со стороны группы мужчин, в составе которой, как сообщалось, был местный прокурор. Адвокату угрожали смертью в случае, если он не откажется от этого дела.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека рекомендует Генеральной прокуратуре и правоохранительным органам Украины обеспечить надлежащую квалификацию, эффективное и своевременное расследование, а также привлечения к ответственности участников крайне правых групп или других лиц, совершивших преступления по признаку расы, пола, вероисповедания, языка, национального или этнического происхождения, политических или социальных убеждений, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или любыми другими признаками, дискриминация по которым запрещена международными стандартами в области прав человека.

Квартальные докладе УВКПЧ основываются на основе информации, собранной ММПЛУ путем проведения интервью (с жертвами, свидетелями, родственниками жертв и адвокатами), во время поездок на места, встреч с представителями правительства, гражданским обществом и другими собеседниками, мониторинга судебных заседаний, а также анализа судебных документов, официальных отчетов, информации с открытых источников и других соответствующих материалов.