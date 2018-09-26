Сегодня 26 сентября 2018 года, 15:06

При составлении электронного письма нужно избегать неоднозначных формулировок, которые могут быть использованы против вас, советует И.Щедров

Эксперт по коррупционным рискам компании Vodafone Украина Игорь Щедров рассказал слушателям Lеgal High School о правилах комплаенса при использовании корпоративного e-mail. В своем выступлении лектор выделил ключевые моменты, касающиеся электронной переписки. По его мнению, электронные сообщения могут создавать подлежащие исполнению обязательства и стать допустимым доказательством в суде. При этом электронное сообщение не всегда удается полностью удалить (поскольку их копии годами хранятся на резервных серверах), а ошибочно посланное электронное сообщение не всегда можно отозвать.

Исходя из этого, как подчеркнул лектор, не все темы подходят для обсуждения по электронной почте. В частности, использование электронной почты неуместно для обсуждения таких тем, как обвинения в неправомерных действиях (например, в нарушении договора), значимые деловые предложения или опасения, и вопросов, связанных с конфиденциальной информацией или сведениями, составляющими коммерческую тайну.

Не стоит также составлять сообщение впопыхах, потому что спешка приводит к незаконченности мысли, неточным формулировкам и утверждениям, вырванным из контекста. Следствием торопливости может стать и то, что, изучая электронную переписку через несколько месяцев или лет, постороннее лицо может вложить в нее не тот смысл, который подразумевал отправитель. Особенно это относится к тем случаям, когда речь идет о лице, настроенном против компании.

В своем выступлении Игорь Щедров сформулировал алгоритм действий сотрудника компании, получившего электронное сообщение по теме, которую, как он считает, лучше обсудить устно или с помощью более формальных средств коммуникации. По его мнению, в первую очередь нужно позвонить отправителю, чтобы обсудить вопрос устно. Можно также написать отправителю, предложив обсудить вопрос по конференц-связи либо на очной встрече. Еще одним вариантом действий может стать направление отправителю официального сообщения, которое должно быть тщательно сформулировано и согласовано с соответствующими должностными лицами компании (например, комплаенс-менеджером).

Иллюстрируя важность электронной переписки, лектор привел примеры судебных решений Великобритании и США, в которых электронные сообщения имели разрушительные последствия как для компаний, так и для физических лиц. Также он ознакомил слушателей Lеgal High School с процедурой получения и обработки информации, если компания, подозреваемая в нарушениях, соглашается на сотрудничество. В таком случае должна быть обеспечена доступность для анализа копий документов, то есть осуществляется копирование всей информации на всех носителях/серверах компании-нарушителя. Следующим этапом становится получение согласия сотрудников на обработку персональных данных и работу с их корреспонденцией. Осуществляется изъятие всех основных носителей информации (ноутбуки, персональные компьютеры, телефоны, планшеты) и передача их для анализа техническим специалистам, после чего происходит загрузка изъятой информации в специальную программу для анализа документов. После применения созданной базы ключевых слов ко всему объему изъятой информации носители информации возвращаются сотрудникам компании.

Резюмируя свое выступление, Игорь Щедров дал ряд советов, как свести к минимуму ошибки и снизить риски, связанные с электронной перепиской. В первую очередь он рекомендует проверять адресатов письма (в том числе тех, кому направляются скрытые копии), а также вложения в письмо (чтобы оно не содержало посторонних документов и не попало по ошибке в чужие руки). Стоит также помнить, что электронная переписка — это не место для неформального общения: письма должны соответствовать стандартам деловой этики. При составлении письма нужно также избегать неоднозначных формулировок, которые могут быть использованы в будущем против вас. Если существуют сомнения в точности изложения, можно прибегнуть к совету коллег.