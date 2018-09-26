Сегодня 26 сентября 2018 года, 18:17

КМУ установил, как пользоваться брендом «Ukraine now»

Кабинет Министров Украины утвердил брендбук «Ukraine now» и передаст государственным органам и местным властям рекомендации, как использовать данный бренд, пишет «УП».

«Мы утвердили бренд, а используют его по-разному», – сказал премьер-министр Владимир Гройсман в начале обсуждения этого вопроса.

«Будет утвержден брендбук: как использовать бренд, в каких стилях и так далее, будут даны рекомендации государственным органам власти, бизнеса, местному самоуправлению, как использовать бренд, когда технические параметры будут утверждены», — уточнил он.

Государственный секретарь Министерства информационной политики Артем Биденко представил брендбук — «технический стандарт» на основе утвержденного бренда Украины.

Он отметил, что над ним работали несколько агентств, включая «Банду», но ни копейки из бюджета не потрачено, потому что финансирование предоставил Европейский банк реконструкции и развития.

Философия заключается в том, что «люди — наша главная сила», они создают новое и развивают страну, они являются «послами (посланниками) Украины».

«Говорим о новых возможностях и дальнейших действиях. Поэтому мы ценим решимость, активность и увлеченность своим делом», — очертил г-н Биденко стратегию.

«Наша цель — постоянно распространять now-философиию среди украинцев и мотивировать иностранцев к тому, чтобы знакомиться с Украиной уже сегодня», — добавил госсекретарь Мининформа.

Он отметил открытость бренда и брендбука: «Не нужно спрашивать разрешения государства, достаточно загрузить элементы и свободно использовать бренд: наклеить на телефон, автомобиль, добавить к упаковке своих товаров, брендировать свой стенд».

«Украинцы и украинки — лучшие послы Украины. Нам бы очень хотелось, чтобы им было приятно узнавать друг друга по наклейкам на телефоне. Собственно, сейчас это и происходит за рубежом», — отметил г-н Биденко.

В числе рекомендаций по использованию суббрендов назывались экспортный бренд или локальные бренды городов.

«Однако важно — особенно для органов государственной власти — обязательное использование бренда Ukraine now для популяризации Украины в мире как единого голоса. Для этого у брендбука есть четкие рекомендации, как это делать, в каких плоскостях использовать, что за чем должно идти», — сказал Артем Биденко.

Правительство утвердило брендбук и поручило органам власти использовать эти рекомендации.

Первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова написала в Facebook, что брендбук бесплатный и содержит только технические требования.