Сегодня 26 сентября 2018 года, 18:16

Япония и РФ заключают мирное соглашение относительно территориального вопроса

Япония и Россия заключают мирное соглашение. Подробности сообщает издание «КоммерсантЪ».

Подписание мирного договора между Японией и Россией будет способствовать миру и процветанию в Северо-Восточной Азии, заявил во вторник премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. «Мы должны урегулировать территориальный вопрос, существующий между Японией и Россией, и заключить мирный договор между нашими странами. Когда японско-российский мирный договор станет реальностью, мир и процветание Северо-Восточной Азии обретут более надежный фундамент», — сказал он (цитата из японского издания The Mainichi).

Напомним: 12 сентября с.г. на пленарном заседании Восточного экономического форума президент России Владимир Путин предложил господину Абэ заключить мирный договор. По словам Владимира Путина, в тексте договора можно было бы прописать стремление Москвы и Токио урегулировать территориальные споры. Японский МИД в ответ заявил, что готов «вести плотные переговоры» по мирному договору, но после решения вопроса «принадлежности четырех северных островов (имеются в виду Курильские острова — прим. «Ъ»)».