Сегодня 26 сентября 2018 года, 18:17

Правительством утверждена Концепция реформирования закупок лекарственных средств

Концепция реформирования закупок лекарственных средств и медицинских изделий, вспомогательных средств, других товаров медицинского назначения принята на заседании Кабинета Министров Украины сегодня, 26 сентября 2018 года. Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения Украины.

Концепция предусматривает создание эффективного механизма обеспечения лекарствами, предусматривающего, что пациент будет получать качественное лечение наиболее удобным способом. Для каждого препарата и медицинских изделий, которые сейчас есть в перечне централизованных закупок, подбирается наиболее оптимальный путь доставки к пациенту: посредством программы реимбурсации, включения в стоимость медицинской услуги или закупки Центральным закупочным агентством.

«Цель реформы — сделать лекарства доступными, — комментирует Ольга Стефанишина, заместитель министра здравоохранения. — При этом для нас принципиально важно не вернуться к коррупционным практикам, которые были в этой сфере, к внедрению закупок лекарств через международные организации, когда к пациентам доходило меньше половины приобретенных лекарств. Существенно важно также не потерять тот опыт и те лучшие практики работы, которые позволили наладить бесперебойное обеспечение пациентов безопасными и качественными лекарствами с доказанной эффективностью».

Концепция будет реализовываться в течение 2018—2021 годов. Сейчас идет процесс создания дорожной карты закупки лекарственных средств. Этот этап планируется завершить к концу 2018 года. В этот же период будет создана Центральное закупочное агентство, которое уже в 2018 году станет осуществлять пилотные закупки за средства Глобального фонда.

В дальнейшем Центральное закупочное агентство будет заниматься реализацией стратегических программ за средства госбюджета (закупкой вакцин, лекарственных средств от инфекционных заболеваний), а также закупкой патентованных дорогостоящих лекарств. Кроме того, агентство будет работать с рынком по снижению цен, объединять местные закупки, проводить рамочные закупки, формировать и вести электронные каталоги, а также повышать уровень профессионализма в сфере закупок лекарств и медицинских изделий.

График внедрения реформы государственных закупок лекарственных средств интегрирован в общий план реализации медицинской реформы.

Так, после старта реформы вторичного звена, когда Национальная служба здоровья начнет уплачивать тариф на медицинскую услугу, в стоимость которой будет включена стоимость препаратов и изделий, например, стентирование при остром инфаркте миокарда, агентство сможет закупать стенты, входящие в стоимость медицинской услуги.

Также планируется ввести электронный каталог лекарственных средств и медицинских изделий в виде онлайн-магазина в системе ProZorro.