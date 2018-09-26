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Полиция: на Прикарпатье в нечеловеческих условиях работали более 30 человек

26 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Преступная группа в течение двух лет удерживала в нечеловеческих условиях 32 граждан, в числе которых трое малолетних. Об этом сообщает официальный сайт Национальной полиции Украины.

Под предлогом лечения от алкоголизма и наркозависимости они, кроме того, что платили за это деньги, вынуждены были тяжело работать.

В ходе реализации материалов уголовного производства, предусмотренных частью 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), частью 2 статьи 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины работники подразделений полиции Прикарпатья под процессуальным руководством прокуратуры области задержали шесть человек в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, причастных к совершению тяжкого преступления. Суд изберет им меру пресечения.

Среди задержанных — 31-летний организатор и соучастники возрастом от 22 до 35 лет.

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