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Глава НПУ рассказал о роли нотариуса в защите от рейдерства

26 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Президент Нотариальной палаты Украины Владимир Марченко принял участие в бизнес-дискуссии «Экспертное обсуждение EBA: практические аспекты защиты бизнеса», организованной European Business Association и GOLAW 24 сентября в Hyatt Regency Kyiv. Подробности сообщаются на сайте НПУ.

На мероприятии обсуждалась проблематика юридического и физического захвата бизнеса, типовые схемы рейдерства, способы защиты компании, в частности GR-стратегия, особенности уголовного производства.

Проблема защиты бизнеса от рейдерских захватов в Украине является очень острой и требует скорейшего решения, отметил Владимир Марченко в своем выступлении. Именно поэтому Нотариальная палата Украины активно сотрудничает с Министерством юстиции Украины над усовершенствованием украинского законодательства в этой сфере. В результате в этом году уже был принят ряд антирейдерских законодательных изменений.

Президент НПУ отметил, что сегодня лучшей альтернативой решения вопроса рейдерских захватов земли и корпоративных прав в сфере агробизнеса является обязательное нотариальное удостоверение договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения и сделок по отчуждению корпоративных прав (долей в уставном капитале).

Более того, неотъемлемой составляющей механизма защиты аграриев от рейдерства является проведение у нотариуса полного комплекса нотариальных и регистрационных действий, то есть нотариальное удостоверение договоров аренды с/х участков с одновременным проведением госрегистрации прав на недвижимое имущество, а также нотариальное удостоверение сделок по переходу корпоративных прав с одновременной регистрацией в ЕГР.

Сейчас в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество постепенно переносятся сведения Госземкадастра о государственной регистрации прав на землю, которая была проведена до 2013 года, и все нотариусы привлечены к кропотливой постоянной работе по наполнению реестра данными о земельных участках, что в дальнейшем усовершенствует процесс регистрации прав на землю и сделает невозможным двойную регистрацию.

Важным шагом в борьбе с противоправным завладением имущества и бизнеса может стать система 2-факторной аутентификации (как для нотариусов, так и для физических и юридических лиц) как средство защиты от несанкционированного доступа к единым государственным реестрам, отметил Владимир Марченко. К тому же бизнесу не придется тратить на это средства.

В данном контексте Владимир Марченко обратил внимание, что Нотариальная палата Украины активно занимается внедрением е-нотариата — электронного реестра нотариальных действий и электронного документооборота, что позволит нивелировать любую возможность использования поддельных документов и совершения незаконных действий на их основании, а следовательно, уменьшит риски противоправных рейдерских захватов.

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