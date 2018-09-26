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АМКУ начал исследование по изменению расчетного периода в тарифном плане мобильных операторов

26 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Антимонопольный комитет Украины начал исследование вопроса повышения платы за услуги подвижной (мобильной) связи путем установления расчетного периода оплаты в четыре недели.

Согласно условиям, например, тарифа «Киевстар 4G Онлайн», размещенным на официальном сайте АО «Киевстар», плата за пакет услуг 75 грн снимается раз в четыре недели.

По условиям тарифа «Vodafone SuperNet Start», размещенным на официальном сайте ЧАО «ВФ Украина», базовая стоимость пакетов услуг на четыре недели составляет 65 грн.

В соответствии с условиями, в частности, тарифа «Хайп», размещенными на официальном сайте ООО «Лайфселл», стоимость тарифа — 75 грн на четыре недели.

В связи с вышеизложенным трем операторам направлены требования Антимонопольного комитета Украины для выяснения правомерности таких нововведений мобильных операторов и донесения их содержания до абонентов.

«Мобильные операторы имеют право в соответствии с нормами законодательства менять стоимость тарифных планов, заранее предупредив об этом абонентов. Однако повышение платы путем изменения расчетного периода многим жалобщикам представляется непрозрачным, неправомерным и недостаточно понятным. В связи с поступлением многочисленных жалоб мы решили выяснить этот вопрос и направили требования мобильным операторам», — пишет в Facebook государственный уполномоченный АМКУ Мария Процишен.

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