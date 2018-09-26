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В правительстве рассказали о налоговых новациях в новом бюджетном году

26 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Независимо от места юридической регистрации предприятий или их структурных подразделений подоходный налог должен уплачиваться по фактическому месту работы — в местные бюджеты общин. Об этом сказал вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко во время форума представителей местного самоуправления «День диалога с властью» в Тернополе. Соответствующая информация озвучена на сайте Минрегиона.

«Нам необходимо работать над увеличением поступлений в местные бюджеты. Хочу заверить, что в проекте госбюджета-2019 сохранены все поступления, которые направлялись в местные бюджеты. Дополнительно мы вводим ряд новаций — 5% ренты за добычу полезных ископаемых, поступления НДФЛ от доходов за сдачу физическими лицами в аренду земельных участков или паев налоговым агентом, сохранение зачисления 13,44% акцизного налога с горючего в местные бюджеты», — отметил Геннадий Зубко.

Вице-премьер-министр выступил и за передачу полномочий по земле на места. «Это позволит увеличить поступления и управлять общинами, налогами и финансами. Я за то, чтобы передать больше полномочий, которые общины могут принять и выполнять, чтобы улучшить жизнь людей на местах», — подчеркнул г-н Зубко.

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