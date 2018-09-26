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САУ дал оценку альтернативным законопроектам об адвокатуре и адвокатской деятельности

25 сентября с.г. Совет адвокатов Украины во время внеочередного заседания поддержал необходимость внесения и принятия в Верховной Раде альтернативных законопроектов №№9055-1 и 9055-2 «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Об этом говорится на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

САУ оценил две законодательные инициативы как соответствующие концепции реформирования адвокатуры, утвержденной съездами адвокатов Украины в 2014 и 2015 годах, а также способствующие внедрению в законодательство изменений в Конституцию в части правосудия, внесенных в 2016 году.

Кроме того, члены САУ отметили, что законопроекты направлены на решение ключевых потребностей развития института адвокатуры в правовом демократическом государстве, в частности, на усиление независимости адвокатуры, расширение прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности, совершенствование порядка доступа к профессии и осуществления дисциплинарных процедур.

В связи с этим САУ решил обратиться к председателю Верховной Рады Украины, председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия, председателю Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, председателю Комитета по вопросам бюджета, председателю Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, председателю Комитета по вопросам европейской интеграции, председателям депутатских фракций и внефракционным депутатам с заявлением о необходимости совершенствования профильного законодательства об адвокатуре на основе международных стандартов с учетом предложений единой профессиональной организации адвокатов Украины с приоритетной целью усиления защиты прав и свобод человека и гражданина.

Напомним: 7 сентября с.г. во время заседания в Херсоне САУ призвал воздержаться от принятия проекта закона №9055 «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

Законопроект №9055 внесен Президентом Украины 6 сентября 2018 года как неотложный.