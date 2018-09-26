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Как построить комплаенс-культуру в компании, рассказала руководитель практики сompliance МЮФ Integrites Виктория Мельниченко

Неделю корпоративного комплаенса в Lеgal High School продолжила руководитель практики сompliance МЮФ Integrites, к.ю.н. Виктория Мельниченко. В ходе своей лекции она предоставила слушателям Lеgal High School практические советы по реализации комплаенс-функций.

«Соблюдать внутренние политики и процедуры — это как брать с собой зонтик, когда идет дождь», — такое сравнение сделала лектор, говоря о необходимости соблюдения корпоративных правил.

Хотя комплаенс начинается с закона, просто думать, как юрист, недостаточно, тем более не стоит обращаться с сотрудниками как со студентами юридического факультета, подчеркнула спикер.

По аналогии с инструкцией по эксплуатации авто можно разделить информацию на блоки: «что делать» и «что не делать». При этом в своих сообщениях необходимо концентрироваться на главных вещах. Для того чтобы ваш месседж точно попал по адресу, нужно хорошо представлять себе круг обязанностей каждого сотрудника компании. Не помешает немного психологии, по крайней мере стоит мысленно ставить себя на место конкретного сотрудника.

По мнению госпожи Мельниченко, для успешного сотрудничества с европейскими контрагентами ваша компания должна иметь ключевые внутренние комплаенс-документы (кодекс делового поведения, политики), такие как антикоррупционная политика, политика дарения и принятия подарков, политика о конфликте интересов, политика конфиденциальности, политика взаимоотношений с конкурентами, проверка контрагентов.

В свою очередь процедура TPDD (проверка поставщика) должна включать антикоррупционную проверку и проверку data privacy (соблюдает ли компания законодательство о защите данных).

Этапы антикоррупционной проверки включают создание формы поставщика и сбор от него информации, проверку информации инициатором и командой, занимающейся комплаенс-вопросами, а также подписание специального приложения в случае необходимости

Юрист подчеркнула, что выполнение комплекса комплаенс-процедур обеспечивают избежание уголовной ответственности и наказания, финансовых и репутационных потерь, повышение продуктивности компании, создание положительной репутации компании.

В ходе лекции слушатели Lеgal High School ознакомились с кейсами крупных международных компаний, которые понесли значительную ответственность за нарушение комплаенса. Во избежание возникновения подобных случаев каждый сотрудник должен соблюдать все внутренние политики и процедуры. Это позволит создать здоровую и безопасную рабочую обстановку, соблюдать законы, а также снизить риски убытков и штрафов. По мнению лектора, для структуризации информации о комплаенсе стоит разработать своеобразную памятку, какой информацией можно обмениваться с конкурентами, дистрибьюторами и конечными потребителями, а какой нельзя.

Обратная связь с сотрудниками компании, как правило, осуществляется в формате горячей линии. Но предварительно такой канал связи необходимо протестировать (в том числе на предмет соответствия языка общения) и информировать о нем персонал компании (посредством листовок, плакатов и т.п.). Простота подачи информации прямо пропорциональна успеху. Задача комплаенс-офицера — добиться комфортности работы горячей линии для всех сотрудников компании.

Может ли лицо, ответственное за обработку персональных данных, совмещать обязанности комплаенс-офицера? Отвечая на этот вопрос. Виктория Мельниченко отметила, что в Украине такое совмещение достаточно широко практикуется, однако в западных компаниях эти функции обычно разделены, поскольку требуют от сотрудника разных компетенций.