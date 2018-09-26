Уволены пять судей, не соответствующих занимаемой должности

Высший совет правосудия 25 сентября 2018 года рассмотрел материалы об увольнении пяти судей с должностей на основании подпункта 4 пункта 16-1 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины в соответствии с представлениями с рекомендациями Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
Высшая квалификационная комиссия судей Украины рекомендовала уволить судей, признанных не соответствующими занимаемой должности, сообщает портал «Судебной власти Украины».
ВСП принял решение уволить:
- Сергея Жуковского — с должности судьи Малиновского районного суда города Одессы;
- Олега Малинникова — с должности судьи Шевченковского районного суда города Киева;
- Максима Остапа — с должности судьи Краснокутского районного суда Харьковской области;
- Владимира Шумка — с должности судьи Ирпенского городского суда Киевской области;
- Дениса Григоренко — с должности судьи Красногвардейского районного суда города Днепропетровска.
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