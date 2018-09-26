Сегодня 26 сентября 2018 года, 13:26

Уволены пять судей, не соответствующих занимаемой должности

Высший совет правосудия 25 сентября 2018 года рассмотрел материалы об увольнении пяти судей с должностей на основании подпункта 4 пункта 16-1 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины в соответствии с представлениями с рекомендациями Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины рекомендовала уволить судей, признанных не соответствующими занимаемой должности, сообщает портал «Судебной власти Украины».

ВСП принял решение уволить:

- Сергея Жуковского — с должности судьи Малиновского районного суда города Одессы;

- Олега Малинникова — с должности судьи Шевченковского районного суда города Киева;

- Максима Остапа — с должности судьи Краснокутского районного суда Харьковской области;

- Владимира Шумка — с должности судьи Ирпенского городского суда Киевской области;

- Дениса Григоренко — с должности судьи Красногвардейского районного суда города Днепропетровска.