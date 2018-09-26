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Установлены лица, причастные к жестокому убийству судьи в 2012 году

26 сентября 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Правоохранители установили лиц, вероятно, причастных к убийству судьи Владимира Трофимова и его семьи в Харькове 2012 года.

Об этом заявил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в интервью «Сегодня», передает «УП».

По его словам, правоохранители получили информацию, которая будет способствовать раскрытию дела.

«За рубежом задержаны некоторые лица, и мы получили сведения об их возможной причастности к этому делу», — сказал г-н Аброськин.

Он добавил, что правоохранители выезжали в эту страну и работали с этими лицами. В то же время В.Аброськин не рассказал, о какой именно стране идет речь.

«Кое-что знаем, но заявить, что мы уже на прямом пути к раскрытию, пока не могу», — отметил заместитель главы Нацполиции.

По словам Вячеслава Аброськина, мотив убийства Трофимова, скорее всего, служебный и связан с его деятельностью в качестве судьи.

Как известно, в Харькове утром 15 декабря 2012 года, в День работников суда, в собственной квартире был убит 58-летний судья Фрунзенского районного суда Владимир Трофимов и вся его семья: 59-летняя супруга, 30-летний сын и 29-летняя гражданская жена сына.

Всем убитым отрезали головы, сыну Трофимова отрезали голову, когда тот был еще жив. Головы жертв не найдены.

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