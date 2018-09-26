Сегодня 26 сентября 2018 года, 13:26

Строительные компании проверят на предмет соблюдения трудового и налогового законодательства

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман настаивает на проведении проверок строительных компаний на предмет уплаты налогов в бюджеты всех уровней, а также четкого выполнения законодательства о труде. Об этом он сказал во время выступления на форуме представителей органов местного самоуправления «День диалога с властью» в Тернополе, пишет сайт Кабинета Министров Украины.

Общаясь с городскими головами, Владимир Гройсман отметил, что сегодня в строительной отрасли просматривается плохая тенденция, когда строятся тысячи квадратных метров жилья, при этом не строятся объекты социальной инфраструктуры — сады, школы, а также ненадлежащим образом уплачиваются налоги. Нередки случаи теневой занятости на стройках, подчеркнул глава правительства.

«Будет поручение ГФС начать тотальные проверки застройщиков — на предмет уплаты налогов в бюджеты всех уровней», — сказал Владимир Гройсман.