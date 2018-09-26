Сегодня 26 сентября 2018 года, 11:48

Названы четыре условия сотрудничества с МВФ

Украине для получения новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом необходимо выполнить минимум четыре условия. Об этом в своей статье на «ЭП» пишет эксперт Галина Калачова.

«Уже понятно, что Украина не выполнит на 100% подписанную в 2015 году программу расширенного сотрудничества с кредитором EFF», – говорится в статье.

Именно поэтому, добавляет автор, стороны попытались сделать ставку на второй вариант: договориться о новой, более короткой, программе сотрудничества. По информации собеседников «ЭП» в правительстве, речь идет о программе stand-by на 12-15 месяцев и на 5-6 млрд долларов США.

Она отмечает, что за время пребывания миссии МВФ в Украине с 6 по 19 сентября, во время которого договориться о новой программе не удалось, дискуссии велись вокруг четырех основных вопросов.

Одним из основных по-прежнему остается вопрос цены на газ. Как утверждают источники издания со стороны украинской переговорной команды, с кредитором удалось договориться о следующем: до 15 октября с.г. правительство должно принять решение о повышении цены на газ на 23% от текущей цены. В общем, как отмечалось ранее, позиция МВФ относительно цены на газ была жесткой.

По данным «ЭП», в новой программе stand-by может появиться антикоррупционный блок. По информации источников издания, знакомых с позицией фонда, дискуссии идут вокруг перераспределения функций по проверке электронных деклараций между антикоррупционными органами в пользу НАБУ.

Еще один важный вопрос – сбалансированный бюджет. «Сбалансированный бюджет – это залог любой программы сотрудничества с кредитором. Необходимость сбалансированного бюджета не подлежит сомнению», – пишет автор.

По информации источников, новая программа сотрудничества с фондом может предусматривать очередной этап реформы ГФС. «Подход к ее трансформации может измениться, в том числе – в направлении реорганизации таможни и налоговой как единых юридических лиц», – говорится в материале.

Напомним, работа миссии МВФ в Украине закончилась 19 сентября 2018 года.