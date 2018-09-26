Сегодня 26 сентября 2018 года, 11:48

Госсекретарь США раскритиковал намерение ЕС обойти санкции против Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео осудил планы Евросоюза по созданию механизма, чтобы обходить санкции США против Ирана. Выступая на одном из мероприятий в Нью-Йорке во вторник, 25 сентября, он отметил, что «обеспокоен и глубоко разочарован» планами ЕС, объявленными накануне, передает агентство AFP.

Как сообщалось, 24 сентября, верховная представительница Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини сообщила о планах ЕС по созданию новой института, который будет работать над обеспечением финансовых операций с Ираном. Это позволит европейским компаниям вступать в экономические отношения с Ираном без риска навлечь на себя санкции Вашингтона. «Это одна из самых контрпродуктивных мер для мира в регионе и стабильности», – заявил г-н Помпео.

Напомним, в начале мая 2018 года Дональд Трамп объявил о выходе США из общего соглашения, заключенного 2015 года между Ираном, Соединенными Штатами Америки, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. Соглашение предусматривает, в частности, выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Трамп обвинил Иран в пособничестве терроризму и стремлении продолжать разработку ядерного оружия.

Впоследствии Вашингтон расширил санкции против Ирана, требуя от государств-союзников прекратить покупать иранскую нефть и угрожая санкциями в отношении компаний, сотрудничать с Ираном. Остальные участники соглашения раскритиковали решение Трампа и заявили о намерении сохранить договоренности в силе.