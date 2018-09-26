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Модератор Facebook подала в суд на свою компанию из-за психической травмы

26 сентября 2018 года Источник:Pravo.ru

Женщина, несколько лет проработавшая в соцсети Facebook модератором, обратилась в суд с иском к бывшему работодателю. Экс-сотрудница утверждает, что получила психическую травму, когда просматривала спорный контент сайта.

Модераторы соцсетей ежедневно смотрят сотни видеороликов и записей прямых эфиров с шокирующим содержанием. Встречаются изнасилования, пытки, зоофилия, казни, суициды и убийства. Задача сотрудников — пересматривать контент и блокировать тот, который противоречит закону.

Проработав в таких условиях девять месяцев, Селена Скоа обвинила Fаcebook в том, что получила психическую травму, просматривая жестокие видео и изображения.

Facebook имеет более 7500 модераторов.

Адвокаты женщины говорят, что у нее развилось стрессовое расстройство в результате «постоянного и беспрепятственного воздействия высокотоксичных и чрезвычайно тревожных изображений на рабочем месте», и утверждают, что Facebook не имеет надлежащих услуг в области психического здоровья и мониторинга для своих модераторов контента.

В соцсети отвечают: «Мы понимаем, что эта работа часто может быть сложной, поэтому мы очень серьезно относимся к поддержке наших модераторов контента, начиная с их обучения, получаемых ими преимуществ и гарантируя, что каждый человек, просматривающий контент Facebook, получает психологическую поддержку и ресурсы».

В иске истец просит Facebook профинансировать специальную программу для облегчения диагностики и лечения психических травм.

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