Сегодня 26 сентября 2018 года, 11:48

Н.Блаживская рассказала о новом этапе работы организации IFA

В начале сентября широкой общественности стало известно об избрании судьи, к.ю.н., члена Европейской ассоциации судей административных судов Наталии Блаживской президентом Международной фискальной ассоциации в Украине (International Fiscal Association (IFA) Ukraine).

«IFA — это очень известная и авторитетная международная организация в сфере налогообложения и публичных финансов. На протяжении 80 лет IFA активно развивалась и стала сейчас в полном смысле этого слова «глобальной» и весьма влиятельной организацией. IFA имеет 70 представительств по всему миру, а членами организации являются представители 114 стран мира. IFA стояла у истоков современной системы международного налогообложения и продолжает быть интеллектуальным партнером для многих международных организаций, включая OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), которая является мощным драйвером развития современной системы международного налогообложения», — рассказывает Наталия Блаживская.

По ее словам, IFA не является организацией, которая основана на массовом членстве и максимальной публичности деятельности. IFA в какой-то степени представляет собой камерную организацию, в которую входят люди, высокопрофессионально занимающиеся налоговой практикой и налоговой политикой. Для нас важно не столько быть известной широкой общественности, сколько быть известной и авторитетной организацией для профессионального сообщества. Многие известные украинские налоговые специалисты знают о существовании IFA, являются членами организации и принимают участие в ее деятельности.

«Любая организация проходит несколько эволюционных этапов своего развития. Хочется верить, что c моей помощью IFA в Украине вступит в следующий этап, в котором будет больше публичности, открытости и взаимодействия с профессиональным сообществом в Украине», — делится планами г-жа Блаживская.

Подробнее о планах, направленных на развитие IFA Ukraine, и насущных проблемах бизнеса в сфере налогообложения в Украине читайте в интервью Наталии Блаживской в №39 «Юридической практики».