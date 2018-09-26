он же e-mail

Сегодня 26 сентября 2018 года, 10:06

Большинство претендентов в ВАС являются судьями

342 кандидата подали документы на конкурс в Высший антикоррупционный суд.

Об этом сообщает Высшая квалификационная комиссия судей Украины в Facebook, передает «УП».

«Мы завершили этап приема документов на конкурсы в Верховный Суд и Высший антикоррупционного суда. Итак сейчас имеем впечатляющие цифры, свидетельствующие о доверии юристов процедурам комиссии и их желание собственным примером менять страну к лучшему», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на одно место судьи ВАС претендуют девять человек.

«Большинство заявителей - 55% не являются судьями, 45% работают в судах страны», - говорится в сообщении.

34% из тех, кто отправился на конкурс, - адвокаты, 14% - ученые.