Сегодня 25 сентября 2018 года, 19:27

О том, как заставить гендиректора возместить убытки компании, рассказала Юлия Эйсмонт (МЮФ Kinstellar)

С лекцией «Ответственность должностных лиц предприятий. Общее овервью» на Legal High School выступила юрист МЮФ Kinstellar Юлия Эйсмонт.

Перечисляя основные обязанности должностных лиц компаний, Юлия Эйсмонт выделила следующие:

— действовать добросовестно и разумно в интересах компании;

— заявлять о наличии потенциального или реального конфликта интересов;

— соблюдать конфиденциальность — не разглашать коммерческую тайну и конфиденциальную информацию о деятельности общества;

— возмещать ущерб, причиненный компании в результате заключения сделок с заинтересованностью.

При этом она назвала наиболее распространенные нарушения со стороны руководителей:

— действия, совершаемые не в интересах компании;

— утечка конфиденциальной информации, использование коммерческой информации, распространение недостоверной информации;

— отсутствие части документов, неполные и/или недооформленные документы;

— создание «зависимости» от директора или подконтрольных ему лиц;

— создание общества-конкурента;

— переманивание клиентов и/или сотрудников.

Как отмечает г-жа Эйсмонт, в компаниях не налажены механизмы предотвращения злоупотреблений. «Должностные лица компании создают искусственную зависимость от других субъектов. Иногда это приводит к банкротству», — заявила лектор.

Распространенным является переманивание клиентов и работников. Чтобы противостоять этому прописываются положения в контракте (non-compete clauses). Это часто делается при приобретении бутиковых компаний крупными. В то же время лектор LHS признает, что подобные оговорки не могут быть юридически исполнены, однако все же советует включать их ради «комфорта» компании.

Дисциплинарная ответственность — самый легки вид ответственности, подчеркнула г-жа Эйсмонт. Выговор и увольнение не очень пугают должностных лиц. Материальная ответственность бывает полной и ограниченной. Негативные действия должностных лиц должны выразиться в возмещении убытков. Статья 89 ГПК создает правовые основания для этого. Свою специфику имеет привлечение к ответственности должностных лиц за решения, принятые коллегиальными органами.

Юрист советует следить за одним делом, которое уже рассматривалось Верховным Судом и было направлено на новое рассмотрение. Речь идет о деле №922/2187/16. Согласно фабуле дела, директор уволился, получив соответствующую компенсацию. Позже было выявлено нанесение ущерба компании: оказалось, что менеджер расходовал средства на путешествия, не связанные с целями компании. Судам предстоит решить, подлежит ли лицо полной или ограниченной ответственности. Этот прецедент может повлиять на дальнейшую судебную практику.

Анализируя статистику нарушений, за которые привлекаются к ответственности должностные лица, г-жа Эйсмонт выделила нарушение трудового и налогового законодательства.