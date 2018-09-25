О том, как заставить гендиректора возместить убытки компании, рассказала Юлия Эйсмонт (МЮФ Kinstellar)

С лекцией «Ответственность должностных лиц предприятий. Общее овервью» на Legal High School выступила юрист МЮФ Kinstellar Юлия Эйсмонт.
Перечисляя основные обязанности должностных лиц компаний, Юлия Эйсмонт выделила следующие:
— действовать добросовестно и разумно в интересах компании;
— заявлять о наличии потенциального или реального конфликта интересов;
— соблюдать конфиденциальность — не разглашать коммерческую тайну и конфиденциальную информацию о деятельности общества;
— возмещать ущерб, причиненный компании в результате заключения сделок с заинтересованностью.
При этом она назвала наиболее распространенные нарушения со стороны руководителей:
— действия, совершаемые не в интересах компании;
— утечка конфиденциальной информации, использование коммерческой информации, распространение недостоверной информации;
— отсутствие части документов, неполные и/или недооформленные документы;
— создание «зависимости» от директора или подконтрольных ему лиц;
— создание общества-конкурента;
— переманивание клиентов и/или сотрудников.
Как отмечает г-жа Эйсмонт, в компаниях не налажены механизмы предотвращения злоупотреблений. «Должностные лица компании создают искусственную зависимость от других субъектов. Иногда это приводит к банкротству», — заявила лектор.
Распространенным является переманивание клиентов и работников. Чтобы противостоять этому прописываются положения в контракте (non-compete clauses). Это часто делается при приобретении бутиковых компаний крупными. В то же время лектор LHS признает, что подобные оговорки не могут быть юридически исполнены, однако все же советует включать их ради «комфорта» компании.
Дисциплинарная ответственность — самый легки вид ответственности, подчеркнула г-жа Эйсмонт. Выговор и увольнение не очень пугают должностных лиц. Материальная ответственность бывает полной и ограниченной. Негативные действия должностных лиц должны выразиться в возмещении убытков. Статья 89 ГПК создает правовые основания для этого. Свою специфику имеет привлечение к ответственности должностных лиц за решения, принятые коллегиальными органами.
Юрист советует следить за одним делом, которое уже рассматривалось Верховным Судом и было направлено на новое рассмотрение. Речь идет о деле №922/2187/16. Согласно фабуле дела, директор уволился, получив соответствующую компенсацию. Позже было выявлено нанесение ущерба компании: оказалось, что менеджер расходовал средства на путешествия, не связанные с целями компании. Судам предстоит решить, подлежит ли лицо полной или ограниченной ответственности. Этот прецедент может повлиять на дальнейшую судебную практику.
Анализируя статистику нарушений, за которые привлекаются к ответственности должностные лица, г-жа Эйсмонт выделила нарушение трудового и налогового законодательства.
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