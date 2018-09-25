Сегодня 25 сентября 2018 года, 17:47

Лекторы LHS рассказали о комплаенсе во взаимоотношениях с контрагентами

Впервые в рамках LHS провели лекции руководители компании COSA — директор компании COSA Павел Верхняцкий и его заместитель Юлия Карабкина.

«Проверка контрагентов является составляющей комплаенс-системы, которая заключается в проверке юридических и физических лиц на наличие комплаенса, в том числе и репутационных рисков» — таким тезисом начал лекцию Павел Верхняцкий.

Ни для кого не секрет, что коплаенс-риски возникают не только во внутренней среде, но и во внешней. «Если такие риски, свидетельствующие о неблагонадежности партнеров, вовремя не обнаружить, это может привести в частности, к репутационным и финансовым потерям», — отметила Юлия Карабкина.

Предотвратить и минимизировать комплаенс-риски может процедура due diligence (программа проверки контрагентов), сообщили лекторы.

После определения механизма проверки контрагентов лекторы рекомендуют структурировать списки контрагентов. Наличие таких списков сэкономит время и ресурсы при проверке контрагентов. Юлия Карабкина советует проанализировать этот список и определить приоритетных контрагентов. Также не стоит пренебрегать проверкой ФЛП, отметила г-жа Карабкина.

Затем необходимо решить, нужна ли компании система анкетирования. Анкеты должны направляться перед заключением договора. Такие анкеты в первую очередь необходимы для понимания сферы деятельности контрагентов. В частности, лекторы выделили следующие требования к анкетам: простой и удобный формат, доступность лексики для понимания, ограниченное количество документов для заполнения, не более 15–20 вопросов и минимум вариантов ответов.

Факторами, которые определяют рейтинг рисков при сотрудничестве с контрагентами, являются локация и индустрия компании, масштаб ее деятельности, уровень сотрудничества компании с контрагентом, взаимодействие контрагента с государственными органами, история репутации контрагента.

При проверке контрагентов нужно проверить, в частности, наличие контрагента в санкционных списках, упоминание в публикациях СМИ, сведения о нем в реестре юридических лиц, а также установить, фигурировала ли компания в судебных делах. Уровень таких рисков требует индивидуальной оценки. Например, при анализе судебных решений нужно ответить на такие вопросы: фигурировала ли компания или ее ключевые сотрудники в судебных делах в качестве истца, ответчика, третьего лица и каков результат производства.

Для принятия внешних и оперативных решений руководители компании также могут использовать информацию из аналитических резюме. В частности, с помощью такого резюме можно ответить на следующие вопросы: насколько компания активна и работает ли она легально; давно ли компания на рынке; кто является конечным бенефициаром; кто руководит компанией и кто ее представляет; как сфера деятельности компании соотносится с услугами, которые предоставляет вам компания; является ли компания государственной; каково финансовое положение компании, ее кредитный рейтинг и т.п. Проверяя ключевых деловых партнеров контрагента следует обращать внимание на такие моменты: сотрудничает ли компания с известными юридическими лицами; сотрудничает ли компания с предприятиями, находящимися под санкциями.

Павел Верхняцкий рассказал об источниках получения информации о контрагентах. Большинство информации можно получить из открытых источников, сообщил спикер, однако очень часто эту информацию необходимо либо верифицировать, либо дополнять с помощью работы с «живыми» источниками.

Так, пользуясь реестрами и различными базами данных, нужно иметь в виду, что они бывают официальными, легальными и неофициальными, содержащими не всегда проверенную информацию. Так, на рынке могут быть и базы данных с неопределенным статусом, поэтому использование таких данных — достаточно спорный вопрос. Кроме того, как обратил внимание Павел Верхняцкий, реестры могут быть автоматизированными и иметь автоматическое средство аналитики данных, то есть аналитику составляет робот по ключевым словам. Такой метод аналитики не всегда оправдан, поскольку иногда может вводить в заблуждение и требует перепроверки.

Павел Верхняцкий также проанализировал несколько кейсов относительно получения информации о контрагентах.