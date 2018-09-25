Сегодня 25 сентября 2018 года, 17:47

Апелляционный суд столицы не будет предоставлять разрешение на прослушивание

В связи с реорганизацией в рамках судебной реформы апелляционных судов и казуистики с полномочиями следственных судей в Киеве начались большие проблемы с рассмотрением ходатайств следователей и прокуроров по негласным следственным действиям, сообщает источник «Страны» в судейских кругах.

Начиная с понедельника, 24 сентября 2018 года, в Киеве ни один правоохранительный орган не может согласовать разрешение на прослушку, наблюдение за лицом, выемку корреспонденции, аудио и видеонаблюдение и прочие негласные следственные действия.

Соответствующее объявление вывесили прямо в Апелляционном суде Киева. В нем говорится о приостановке рассмотрения ходатайств в рамках главы 21 УПК Украины («негласные следственные действия»).

Как силовики в Киеве будут выкручиваться из этой ситуации - подавать в другие области или ждать пока в Апелляционном суде Киева снова начнут рассматривать такие ходатайства, пока доподлинно неизвестно.

Напомним, несколько дней назад руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что представители НАБУ хотели установить устройства для снятия информации у прокурора, который расследует уголовное производство о возможных злоупотреблениях при утверждении схемы «Роттердам+».