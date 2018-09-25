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СМИ: столичные водители будут вынуждены платить втрое больше за эвакуацию авто

25 сентября 2018 года Источник:UBR

Эвакуировать автомобили в Киеве по тройному тарифу продолжит фирма «Вейп Естейр», поскольку конкурс на нового перевозчика для эвакуации временно изъятых полицией машин не состоялся.

Об этом говорится в сюжете «Наших грошей з Денисом Бігусом», передает UBR.

Сообщается, что на конкурс, который должен был состояться 22 августа 2018 года, не пришел ни один участник. Это могло произойти из-за того, что узнать о тендере было непросто.

Журналисты выяснили, что ГП МВД «Информ-Ресурсы», которое отвечает за организацию принудительной эвакуации и должно было проводить конкурс, игнорирует электронные системы публичных закупок. Объявления размещали только в газете «Голос Украины» – не во всех номерах и среди кучи других сообщений.

В частности, информация о последнем конкурсе на услуги эвакуаторов расположена между объявлениями о потере паспорта и сообщением сельскохозяйственного предприятия из Черниговской области.

«Вейп Естейр» собирает за возвращение одного принудительно эвакуированного автомобиля по 1560 грн. «Этот тариф в три раза выше рыночных цен. Это может быть следствием того, что компания выбрана без конкурса и не имеет собственных эвакуаторов, а нанимает другие компании-перевозчики», – сообщает издание.

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