Сегодня 25 сентября 2018 года, 17:47

Судом принято решение по делу о социальных видеороликах ГПУ

В Окружном административном суде города Киева состоялось судебное заседание по делу о социальных видеороликов Генеральной прокуратуры Украины. В частности, истец (ОО «Центр противодействия коррупции») просил суд признать противоправными действия Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания по уведомления о наличии в четырех видеороликах, под условным названием «Выполняем закон. Устанавливаем справедливость» признаков, по которым они могут размещаться в средствах массовой информации как социальная реклама.

Об этом сообщается на портале «Судебная власть Украины».

После выхода из совещательной комнаты, суд огласил решение – отказать истцу в удовлетворении исковых требований. Суд принял соответствующее решение ввиду того, что в ходе судебного разбирательства не было установлено нарушений в действиях ответчика, сообщение заранее недостоверных данных и личной рекламы Юрия Луценко. Однако, суд согласился с наличием охраняемого законом интереса общественной организации для рассмотрения иска в суде.