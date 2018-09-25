Судом принято решение по делу о социальных видеороликах ГПУ

В Окружном административном суде города Киева состоялось судебное заседание по делу о социальных видеороликов Генеральной прокуратуры Украины. В частности, истец (ОО «Центр противодействия коррупции») просил суд признать противоправными действия Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания по уведомления о наличии в четырех видеороликах, под условным названием «Выполняем закон. Устанавливаем справедливость» признаков, по которым они могут размещаться в средствах массовой информации как социальная реклама.
Об этом сообщается на портале «Судебная власть Украины».
После выхода из совещательной комнаты, суд огласил решение – отказать истцу в удовлетворении исковых требований. Суд принял соответствующее решение ввиду того, что в ходе судебного разбирательства не было установлено нарушений в действиях ответчика, сообщение заранее недостоверных данных и личной рекламы Юрия Луценко. Однако, суд согласился с наличием охраняемого законом интереса общественной организации для рассмотрения иска в суде.
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