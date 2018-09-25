Сегодня 25 сентября 2018 года, 16:09

LHS: Реалии этических стандартов украинского бизнеса

Партнер ЮФ Marchenko Partners Александр Алексеенко рассказал слушателям о том, каким образом повысить уровень этичности своего бизнеса.

«Транснациональные корпорации или международные компании обязаны придерживаться высоких этических стандартов. При этом каждая компания сама определяет для себя объем такой этики», — отметил г-н Алексеенко. Лектор предложил аудитории поразмышлять о том, что является «этикой».

По его словам, этика бизнеса — это набор определенных принципов, которых придерживаются сотрудники компаний, также это совокупность правил и представлений, регулирующих поведение и отношения в бизнесе. Этика должна базироваться на принципах честности, открытости и соблюдения действующего законодательства.

Г-н Алексеенко рассказал о конкретных способах соблюдения этических норм в отношении потребителей, сотрудников компании, бизнес-партнеров, конкурентов, а также в отношении общества и государства.

Этика в отношениях с потребителями заключается в необходимости предоставлять полную информацию о товарах и технологии их приготовления, учитывать требования потребителей, а также улучшать упаковку и маркировку продукции. Этика в отношениях с сотрудниками — это обеспечение охраны здоровья и техники безопасности, отсутствие дискриминации, обучение и развитие персонала, а также особый статус сотрудников с ограниченными способностями.

Этика в отношениях с конкурентами подразумевает прежде всего избежание тайных соглашений на рынках. Этика в отношениях с обществом представляет собой спонсирование социальных проектов, учет местных традиций и обычаев, а также участие в общественных работах. Этика в отношениях с государством — это добросовестная отчетность, соблюдение законодательства, выполнение государственных заказов в рамках договоренных сроков, а также избежание взяточничества во взаимоотношениях с госслужащими.

По словам лектора, не стоит забывать и об этических стандартах бизнеса в контексте международной этики. Прежде всего компания должна учитывать национальную культуру, привлекать местный персонал, осуществлять поддержку развивающихся стран путем развития фирм с международными стратегиями.

Г-н Алексеенко также назвал причины неэтического поведения, среди которых выделил значительный объем «теневой» экономики, несовершенство законодательной и нормативно-правовой базы, а также низкий уровень моральных качеств общества.

Лектор счел необходимым затронуть и вопрос защиты от недобросовестной конкуренции. Недобросовестной конкуренцией являются действия, которые противоречат торговым и другим честным обычаям в хозяйственной деятельности, напомнил г-н Алексеенко.

Спикер представил вниманию слушателей перечень имеющихся в Украине кодексов этики и правил профессиональной этики.

Одним из них является Кодекс этического поведения участников Союза молочных предприятий. Данным сводом правил четко определено, что важен не только результат, но и способы его достижения, которые должны соответствовать высоким требованиям этики.

Также г-н Алексеенко рассказал о некоторых практических ситуациях из украинских реалий бизнес-этики. Например, проблемы в сфере закупок услуг профессиональных консультантов связаны с дискриминационными условиями закупок.

В завершение лекции г-н Алексеенко отметил, что кодифицированные этические нормы пока недостаточно распространены в Украине, но тенденция к их применению все же наблюдается.