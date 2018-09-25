Сегодня 25 сентября 2018 года, 16:09

Банки будут уведомлять ГИС и частных исполнителей об открытии и закрытии счетов физлиц-должников

Национальный банк (НБУ) намерен обязать банки сообщать в органы Государственной исполнительной службы или частным исполнителям об открытии и закрытии счетов физлиц, информация о которых внесена в Единый реестр должников.

Об этом говорится в проекте постановления регулятора «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка», пишет Finclub.

Проектом документа урегулирован порядок использования электронных подписей в электронных документах, в том числе на электронных расчетных документах.

Регулятор отменит норму относительно предоставления в банк карточки с образцами подписей физическими лицами — предпринимателями, физическими лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, и физическими лицами-нерезидентами-инвесторами.

Проектом постановления предоставлено право уполномоченному сотруднику банка удостоверять доверенность физлица-предпринимателя на распоряжение его текущим счетом доверенными лицами, если такая доверенность составляется в банке (в присутствии владельца счета и доверенных лиц). Также разрешено использование счета условного хранения (эскроу) при осуществлении операций по купле-продаже недвижимости и зачисление на текущий счет физического лица-нерезидента национальной валюты, которая получена на территории Украины с помощью ввозимого в соответствии с законодательством Украины электронного платежного средства, эмитированного банком-нерезидентом, через банкомат/платежный терминал уполномоченного банка.

В НБУ отметили, что принимают замечания и предложения к проекту до 24 октября 2018 года.