Национальный банк (НБУ) намерен обязать банки сообщать в органы Государственной исполнительной службы или частным исполнителям об открытии и закрытии счетов физлиц, информация о которых внесена в Единый реестр должников.
Об этом говорится в проекте постановления регулятора «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка», пишет Finclub.
Проектом документа урегулирован порядок использования электронных подписей в электронных документах, в том числе на электронных расчетных документах.
Регулятор отменит норму относительно предоставления в банк карточки с образцами подписей физическими лицами — предпринимателями, физическими лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, и физическими лицами-нерезидентами-инвесторами.
Проектом постановления предоставлено право уполномоченному сотруднику банка удостоверять доверенность физлица-предпринимателя на распоряжение его текущим счетом доверенными лицами, если такая доверенность составляется в банке (в присутствии владельца счета и доверенных лиц). Также разрешено использование счета условного хранения (эскроу) при осуществлении операций по купле-продаже недвижимости и зачисление на текущий счет физического лица-нерезидента национальной валюты, которая получена на территории Украины с помощью ввозимого в соответствии с законодательством Украины электронного платежного средства, эмитированного банком-нерезидентом, через банкомат/платежный терминал уполномоченного банка.
В НБУ отметили, что принимают замечания и предложения к проекту до 24 октября 2018 года.
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