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Из-за трансфертного ценообразования Украина теряет до 750 млн евро налогов — исследование

25 сентября 2018 года Источник:UBR

Украина ежегодно теряет до 750 млн евро налогов из-за сомнительных схем по предотвращению их уплаты. Таков результат исследования фракции левых и скандинавских зеленых в Европарламенте, передает UBR со ссылкой на европейские СМИ.

Результаты исследования свидетельствуют, что в прошедшие три года (с 2015 по 2017 год) экспорт железной руды из Украины был как минимум на 20% недооценен. Не только железная руда, но и сталь и продукты сельского хозяйства попадают под схемы, сообщает Deutsche Welle.

Эксперты экстраполируют данные горной промышленности на другие отрасли и делают вывод, что сокрытие доходов за границей стоит Украине примерно 3 млрд евро. Таким образом, недопоступления налогов в бюджет Украины ежегодно достигают 750 млн евро.

Согласно исследованию, самым распространенным методом уклонения от уплаты налогов является установление так называемой трансфертной цены. Компании из страны с более высокими налогами, например, Украины, продают свою продукцию в отделы той же компании, однако в странах с низкими налогами по цене, ниже рыночной, чтобы уменьшить базы налогообложения в целях налога на прибыль.

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