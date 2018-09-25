Сегодня 25 сентября 2018 года, 16:09

Председатель ОАС Киева поднял вопрос о конституционности норм Закона «О судоустройстве и статусе судей»

Председатель Окружного административного суда города Киева Павел Вовк официально обратился в Верховный Суд с вопросом инициирования обращения в Конституционный Суд Украины относительно конституционности части 4 статьи 54 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» в части следующего положения: «...пребывая на должности, судья не может быть кандидатом на выборные должности в органах государственной власти (кроме судебной) и органах местного самоуправления, а также участвовать в предвыборной агитации». Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает портал «Судебная власть Украины».

Он считает, что действующая редакция указанной нормы прямо противоречит регулированию данных отношений, которое закреплено частью 2 статьи 127 Конституции Украины, чем фактически безосновательно сужает содержание прав представителей судейского корпуса Украины и подрывает авторитет судебной власти в целом.

«Надеюсь на активную поддержку в этом вопросе не только со стороны Верховного Суда, но и со стороны всего судейского сообщества, ведь только вместе мы сможем отстоять конституционно гарантированную независимость судебной ветви власти, ведь никто, кроме нас, в действительности не заинтересован в функционировании неподчиненной судебной системы», — подчеркнул председатель Окружного административного суда города Киева Павел Вовк.