Сегодня 25 сентября 2018 года, 14:28

Судья КАС ВС сообщает о давлении и заявлении отвода из-за «лайка» в Facebook

Судья Кассационного административного суда Ирина Желтобрюх сообщила Высшему совету правосудия и Генеральной прокуратуре Украины о серии публикаций участника общественной организации «Автомайдан» и члена Общественного совета добропорядочности, которыми, по ее мнению, он пытается дискредитировать ее как судью.

Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины».

В частности, Ирина Желтобрюх сообщила, что в течение длительного времени указанное лицо публикует в социальной сети Facebook материалы, которые приобрели широкую огласку и подрывают, как она считает, не только ее авторитет, но и авторитет судебной власти в целом.

По словам судьи, информационное воздействие оказывается на нее в связи с пребыванием в ее производстве дел об отмене выборов в Совет общественного контроля при НАБУ, в которых ее критик выступает стороной в деле, и о признании незаконным и отмене решения ВККС от 27 июня 2017 года о направлении представления об увольнении Владимира Бабенко с должности судьи Апелляционного суда Черкасской области.

Как отмечает судья, указанное лицо присутствовало в судебных заседаниях в качестве представителя общественности и транслировало ход всех судебных заседаний.

Кроме того, судья Ирина Желтобрюх сообщила, что входит в состав коллегии по рассмотрению дела о признании противоправным «отказа ВККС в непредоставлении информации» о количестве членов Комиссии, проголосовавших «за» и «против» при принятии решения о предоставлении рекомендации о назначении судьи Днепровского районного суда города Киева, в котором этот гражданин является истцом.

При рассмотрении данного дела указанный гражданин заявил отвод судье Ирине Желтобрюх на основании ее предвзятости. Такое утверждение он обосновал тем, что судья в знак одобрения проставила символ «Like» к статье «Активист — профессия или особый вид лицемерия?» в сети Facebook.

Судья информирует, что указанное заявление было отклонено судом как необоснованное. В то же время ей стало известно о следующих публикациях лица в сети Facebook, скриншоты которых она добавила к сообщению.

Наличие указанных публикаций, как отмечает судья, не влияет на ее беспристрастность как судьи при решении дел, но она приняла решение о самоотводе от участия в рассмотрении дела во избежание формирования противоположного мнения у сторонних наблюдателей.

Такие действия и публикации члена Общественного совета добропорядочности судья воспринимает как вмешательство в ее профессиональную деятельность и просит принять предусмотренные законодательством меры.