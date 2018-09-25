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Вещание телеканала «UA: Перший» отключили за долги

25 сентября 2018 года Источник:РБК-Украина

Государственный концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения утром 25 сентября с.г. отключил вещание телеканала «UA: Перший» за долги. Об этом сообщил глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания в комментарии «РБК-Украина».

По его словам, долг НСТУ перед концерном РРТ составляет за 10 месяцев 69 млн грн.

«РРТ отключил сигнал, так как требует оплаты за распространение сигнала. Концерн РРТ сам под угрозой отключения от энергосети за долги. А если его отключат, тогда пропадет сигнал всех каналов», — отметил г-н Аласания.

Г-н Аласания воспринимает эту ситуацию как давление на СМИ.

Концерн РРТ находится под непосредственным руководством Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, которую возглавляет Леонид Евдоченко.

«И его позиция — отключить нас от сигнала», — сказал г-н Аласания.

Информацию об отключении вещания «UA: Перший» подтвердили и в официальном письме концерна РРТ, которое было направлено в ПАО НСТУ 24 сентября 2018.

«Учитывая рост задолженности, концерн РРТ вынужден прекратить трансляцию телеканала» «UA: Перший» с 25 сентября 2018», — говорится в сообщении.

Напомним: 16 июня 2018 года аналоговую трансляцию телеканала «UA: Первый» через передатчики в городах Белополье, Виннице, Днепре, Изюме, Киеве, Ковеле, Одессе, Тернополе и Чернигове отключили за долги.

Сообщалось, что с апреля 2018 года денег на оплату трансляции в бюджете не предусмотрено вовсе. Это привело к появлению задолженности перед РРТ в 75,12 млн гривен.

Также отмечается, что для оплаты всех трансляций НСТУ необходимо 340 млн грн в год, однако выделено и предусмотрено в паспорте бюджетной программы 51 млн грн.

Ранее, в июне 2017 года, министр информационной политики Украины Юрий Стець сообщал, что Япония выделила 4 млн долларов на развитие общественного вещания в Украине.

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