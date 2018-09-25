Сегодня 25 сентября 2018 года, 14:28

В России будут распознавать пассажиров по лицу и снимать деньги за проезд с их счетов

Российское министерство строительства анонсировало установку системы распознавания лиц в общественном транспорте. Технология должна ускорить посадку пассажиров: она будет распознавать, кто сел в автобус, и снимать деньги за проезд с банковского счета пассажира. Об этом сообщает Pravo.ru.

Протестируют новую систему в Москве, рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. По его словам, если проект успешно реализуется, то его расширят и на другие города, передают «Известия».

«Очевидно, что из-за необходимости использовать карточки время посадки пассажиров затягивается», — считает г-н Чибис. Система, как обещают ее производители, распознает пассажира общественного транспорта и сама снимет деньги за проезд с его банковского счета. Сейчас такая технология уже действует в Китае, так что РФ привлечет китайские компании, чтобы они помогли в разработке технологии. Она будет основываться на биометрии.

Инфраструктура уже есть: во многих городах установлено достаточное количество камер на улицах и в транспорте. Кроме того, технология поможет разыскивать пропавших.

Система распознавания лиц уже тестировалась в России. На Чемпионате мира по футболу в 2018 году с ее помощью удалось вычислить фаната, которому суд запретил посещать спортивные мероприятия.