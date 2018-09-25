Сегодня 25 сентября 2018 года, 12:48

Стали известны имена 12 претендентов в Общественный совет международных экспертов

Из 12 кандидатов ВККС предстоит избрать шесть человек

Пять международных организаций предоставили Высшей квалификационной комиссии судей Украины информацию о 12 кандидатах для избрания в состав Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ), который будет способствовать Комиссии в проведении конкурсного отбора судей в Высший антикоррупционный суд (ВАС). Об этом сообщает пресс-служба ВККС.

Официальный список экспертов, рекомендованных международными организациями для назначения в состав Совета, поступил в Комиссию Министерства иностранных дел Украины. Кандидатов рекомендовали Совет Европы, Европейский Союз, Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Эксперты, чьи кандидатуры были предложены, имеют опыт работы судьями, адвокатами, прокурорами и смежный опыт работы в США, Канаде, Великобритании, Шотландии, Дании, Испании, Италии, Литве, Гватемале, Македонии.

В официальном письме международных организаций отмечается: «Выбирая их, мы пытались найти оптимальный баланс между специалистами с опытом осуществления судопроизводства и с опытом поддержания государственного обвинения. В то же время мы старались придерживаться принципа равномерной географической представленности».

Карлос Кастресана Фернандез — начальник отдела уголовного права юридической фирмы Estudio Jurídico Ej aso (Испания). Имеет опыт работы в качестве прокурора, судьи, адвоката, специализируется в области экономических преступлений, коррупции и прав человека. Бывший глава Международной комиссии по борьбе с безнаказанностью в Гватемале, учрежденной Организацией Объединенных Наций. Член Международного консультативного совета по борьбе с коррупцией в Украине.

Роберт Дж. Корди — судья Верховного суда штата Массачусетс (США) в отставке. Имеет опыт работы в качестве прокурора и судьи, специализируется в области борьбы с коррупцией и соблюдении профессиональной этики. Член Государственной комиссии по этике и бывший руководитель Федеральной общественной организации по борьбе с коррупцией. Способствовал повышению роли судейской этики и верховенства права в работе судей разных стран, в частности Украины. Читал лекции по уголовному праву в Гарвардской школе права.

Флемминг Си Денкер — заместитель государственного прокурора в отставке по серьезным экономическим преступлениям (Дания). Имеет опыт работы в качестве прокурора, адвоката, специализацию в области коррупции и экономических преступлений. Экс-член GRECO, мультидисциплинарной группы по вопросам коррупции в Совете Европы и Группы по обзору хода имплементации Конвенции ООН против коррупции.

Клаудия Эскобар Меджия — бывший судья апелляционного суда (Гватемала). Имеет опыт работы в качестве судьи, специализацию по вопросам добропорядочности и коррупции. Ушла в отставку после разоблачения попытки коррупционного влияния на процесс назначения судей. Активно продвигает верховенство права и борьбу с коррупцией посредством независимости судебных органов. Награждена Национальной премией «Democracy Award» за приверженность борьбе с коррупцией и поддержку прав человека.

Томас Файерстоун — адвокат Baker & McKenzie LLP (США). Имеет опыт работы в качестве прокурора, адвоката, специализируется в делах, связанных с коррупцией и делам об организованной преступности. Имеет специальные знания в делах, касающихся Восточной Европы и России. Работал в составе конкурсной комиссии, которая выбирала главу Агентства по розыску и управлению активами (АРМА). Занимал должность постоянного представителя по правовым вопросам в посольстве США в Российской Федерации (г.Москва) (киевский офис Baker & McKenzie LLP подтвердил, что он не видит конфликта с какой-либо работой, которую выполняет в Украине, и назначением г-на Файерстоун в ОСМЭ).

Аурелиус Гутаускас — судья Верховного суда (Литва). Имеет опыт работы в качестве судьи, специализацию в области уголовного права, организованной преступности, судебной этики и дисциплины. Председатель отдела уголовных дел и Комиссии по судебной этике и дисциплине. Эксперт MONEYVAL и GRECO, ранее был членом экзаменационной комиссии кандидатов при Генеральном прокуроре. Говорит по-русски.

Лорна Харрис — британский прокурор в отставке. Специализируется в борьбе с коррупцией, отмыванием денег и мошенничеством, в том числе на международном уровне. В прошлом возглавляла отдел международного сотрудничества и отдел по возврату активов в рамках гражданского производства в составе Королевской канцелярии (отдел Суда королевской скамьи). Работала в Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах и в прокурорской службе Шотландии. Возглавляла комитет экспертов, разрабатывала Конвенцию Совета Европы об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем, и о финансировании терроризма.

Сэр Энтони Хупер — судья апелляционного суда в отставке. Имеет опыт работы в качестве судьи, специализацию по возвращению в рамках гражданского и уголовного процессов активов (конфискации), в том числе связанных с доходами от коррупции. Работал судьей уголовного и гражданского отделений Апелляционного суда Англии и Уэльса. Был назначен членом Комиссии по вопросам этики Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Преподавал учебный курс для судей по сохранению и конфискации доходов, полученных преступным или коррупционным путем.

Джованни Кесслер — экс-глава Агентства таможни и монополий Итальянской Республики. Имеет опыт работы в качестве прокурора, специализацию в области мошенничества и коррупции. Бывший генеральный директор Европейского бюро по борьбе с мошенничеством. Член конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Национального антикоррупционного бюро Украины. Член Международного антикоррупционного консультативного совета в Украине.

Мирьяна Лазарова-Трайковская — бывший председатель Первой секции Европейского суда по правам человека (Македония). Имеет опыт работы в качестве судьи, специализацию в области прав человека, конституционных вопросов и связанных с коррупцией дел. Экс-судья Конституционного суда и член Венецианской комиссии. В ЕСПЧ в течение трех лет выступала в качестве единого судьи по Украине. Ранее была президентом Государственной избирательной комиссии.

Маргарет Джей Трасслер — комиссар по этике провинции Альберта, Канада. Имеет опыт работы в качестве судьи, адвоката, специализацию в области уголовного права, этики, мошенничества и коррупции. Ранее была судьей Суда королевской скамьи. Специализация: оценка добропорядочности, конфликта интересов и предотвращение коррупции со стороны государственных должностных лиц.

Тед Зажечны — судья Суда королевской скамьи в провинции Саскачеван, Канада. Имеет опыт работы в качестве судьи, прокурора, адвоката, специализацию в уголовной и гражданской коррупции (criminal and civil corruption), в вопросах мошенничества и уголовного заговора. Занимал должность прокурора (criminal Crown prosecutor). Участвовал в образовательном проекте для судей в Украине. Экс-сопредседатель Дисциплинарного комитета Юридического общества (объединения адвокатов), которое обеспечивает соблюдение требований Кодекса профессиональной добродетели и этических стандартов.

Ознакомиться с письмом, где изложен соответствующий список экспертов, можно по ссылке.