Сегодня 25 сентября 2018 года, 11:08

Скоро мы увидим большее количество дел относительно привлечения директора или членов набсовета к ответственности, считает Олег Мальский

Новеллам корпоративного права Украины была посвящена лекция партнера, руководителя практики корпоративного права и M&A МЮГ Eterna Law Олега Мальского.

В частности, лектор обратил внимание на изменения корпоративного законодательства, связанные с вступлением в силу в июне 2018 года Закона Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

Так, Олег Мальский подчеркнул, что ранее сведения об участниках общества всегда отображались в уставе, соответственно, без внесения в него изменений невозможно было изменить состав участников общества. «Фактически сложилась ситуация, когда тот, кто имеет на руках оригинал устава, мог контролировать переход права собственности на долю в ООО. Сегодня, как следует из Закона, внесение изменений в устав не обязательно, и мы руководствуемся реестром, в котором можем отображать участников, и непосредственно сам устав не имеет столь большого значения», — отметил лектор.

Также лектор обратил внимание на ранее существовавшем механизме исключения участника из состава общества, которым очень часто злоупотребляли. Сегодня этот механизм изменили в лучшую сторону, считает Олег Мальский. Он напомнил слушателям, что основанием для исключения участника общества служило систематическое неисполнение своих обязательств, при этом не было понятно, что же является обязанностью акционера. «Очень долго проходили юридические баталии относительно того, является ли участие в общем собрании обязанностью участником общества или его правом. И наконец сошлись во мнении, что это право участника. Но пока законодатель и суды приходили к такому выводу, на базе существовавшей нормы произошло много рейдерских захватов», —подчеркнул спикер. Сегодня из состава общества участника можно исключить лишь в случае просрочки внесения взноса или его части в уставный капитал, а также в случае смерти участника или признания его без вести пропавшим.

Олег Мальский считает позитивным повышение ответственности должностных лиц. В этом контексте он отметил, что теперь должностными лицами являются не только представители исполнительного органа, но и члены наблюдательного совета, которые несут ответственность перед хозяйственным обществом. «Я думаю, очень скоро мы увидим большее количество дел относительно привлечения директора или членов наблюдательного совета к ответственности. Для наработки практики потребуется несколько лет, однако мы придем к регуляторной среде, когда менеджеры будут нести ответственность за свои действия», — отметил г-н Мальский.

Но самой основной новеллой, по мнению лектора, является закрепление института корпоративного договора. Правовое регулирование корпоративных договоров предусмотрено Законом Украины «Об акционерных обществах» в редакции Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно корпоративных договоров» от 23 марта 2017 года №1984-VIII и Законом Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 6 февраля 2018 года №2275-VIII.

В частности, договор, заключаемый между акционерами общества, может предусматривать следующее: обязанность голосовать способом, предусмотренным таким договором, на общем собрании акционеров общества; обязанность согласовывать приобретение или отчуждение акций по заранее определенной цене и/или в случае наступления определенных в договоре обстоятельств; обязанность воздерживаться от отчуждения акций до наступления определенных в договоре обстоятельств; обязанность совершать другие действия, связанные с управлением обществом, его прекращением или выделением из него нового общества; условия или порядок определения условий, на которых акционер — сторона договора — вправе или обязан приобрести либо продать акции общества, случаи (зависящие или не зависящие от действий сторон), когда такое право или обязанность возникает; способы обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из такого договора, и меры гражданско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение таких обязательств.

При этом предметом такого договора не может быть обязательство стороны голосовать согласно указаниям органов управления общества, относительно акций которого заключен договор, кроме случаев, если стороной договора является лицо, одновременно входящее в состав органа управления такого общества.

Что же касается договора между участниками ООО, то он может предусматривать условия или порядок определения условий, на которых участник вправе или обязан приобрести либо продать долю в уставном капитале (ее часть), а также случаи, когда такое право или обязанность возникает.