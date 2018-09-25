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Отказ в субсидии лицам, получающим меньше минимальной зарплаты, неправомерен — Минсоцполитики

Отказ в субсидии тем гражданам, чьи доходы меньше минимальной зарплаты, является неправомерным. Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики Украины.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, такие граждане могут обратиться в Комиссию по вопросам назначения жилищных субсидий.

Если ЕСВ уплачивается в полном объеме, Комиссия засчитает в доход три прожиточных минимума или даже один, в зависимости от социального положения человека, и рассчитает размер субсидии.

Если ЕСВ не уплачивается по вине работодателя, субсидию граждане могут оформить на общих условиях, без рассмотрения дела Комиссией. Субсидию в таких случаях рассчитывают на основе реально полученных доходов, то есть с учетом минимальной заработной платы.