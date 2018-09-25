Отказ в субсидии лицам, получающим меньше минимальной зарплаты, неправомерен — Минсоцполитики

Отказ в субсидии тем гражданам, чьи доходы меньше минимальной зарплаты, является неправомерным. Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики Украины.
По словам министра социальной политики Андрея Ревы, такие граждане могут обратиться в Комиссию по вопросам назначения жилищных субсидий.
Если ЕСВ уплачивается в полном объеме, Комиссия засчитает в доход три прожиточных минимума или даже один, в зависимости от социального положения человека, и рассчитает размер субсидии.
Если ЕСВ не уплачивается по вине работодателя, субсидию граждане могут оформить на общих условиях, без рассмотрения дела Комиссией. Субсидию в таких случаях рассчитывают на основе реально полученных доходов, то есть с учетом минимальной заработной платы.
Сохранить:
Контакты:
Какой ваш любимый вид спорта?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
5 жовтня 2018 року пройде міжнародна конференція, присвячена виконавчому провадженню в умовах реформування
ЮФ Aequo объявляет о проведении 2 октября дискуссии FinTech: Evolution of Financial Services
Астерс виступає національним юридичним радником України у спорі з Росією щодо єврооблігацій на суму 3 млрд доларів США
Швейцарский Фонд «Сокращение рисков» приглашает к сотрудничеству юридические компании для защиты экологических прав
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: