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Комплаенс позволяет юристу расширить горизонты своих профессиональных знаний, уверяет Е.Линник, лектор LHS

24 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

В ходе лекции управляющего партнера Gryphon Group Елены Линник слушатели Lеgal High School узнали об алгоритмах комплаенс-диагностики бизнеса. В Украине институт комплаенса появился относительно недавно, буквально лет пять назад, напоминает лектор. Главными предпосылками для этого стали необходимость имплементации и соблюдения международных стандартов (Базельских принципов, рекомендаций FATF, Эгмонтской группы, международных актов антикоррупционного законодательства) и тенденции национального законодательства: деофшоризация, введение требований относительно прозрачности структуры собственности компаний, ужесточение требований к раскрытию информации об источниках происхождения средств, проверка деловой репутации на предмет ее безупречности.

Сегодня комплаенс, по убеждению Елены Линник, это перспективное направление в Украине, позволяющее юристу расширить горизонты своих профессиональных знаний. «Комплаенс — это не просто соблюдение закона, это способ управления бизнесом для достижения определенных целей: развития бизнеса, выхода на новые рынки/юрисдикции, привлечения инвестиций, кредитных средств, бизнес-операций с нерезидентами и т.д.», — констатирует Елена Линник. Она выделила восемь видов комплаенс-диагностики (регуляторный, коммерческий, финансовый, налоговый, международный, операционный, HR- и IP-compliance) и рассказала о нюансах каждого из них.

По словам лектора, корпоративный комплаенс — один из ключевых элементов, обеспечивающих законную деятельность бизнеса. Прозрачность структуры собственности и корпоративного управления, платежеспособность и подтверждение источников происхождения средств, безупречная деловая репутация — вот его обязательные опции. Елена Линник также сфокусировалась на наиболее распространенных нарушениях в этой части. Так, например, на безупречности деловой репутации негативно отражается тот факт, что собственники бизнеса и/или топ-менеджмент были собственниками или входили в состав руководства компаний, доведенных до банкротства. Не способствует хорошему бизнес-реноме наличие таких факторов, как судимость в связи с экономическими преступлениями, ограничения на осуществление той или иной хозяйственной деятельности по решению суда, наличие связей с организациями, связанными с террористической деятельностью, или же санкций со стороны других стран.

Финальный блок лекции Елена Линник посвятила потенциальным комплаенс-рискам. В плане привлечения к ответственности, в частности, возможны внеплановые проверки контролирующих органов, отстранение должностных лиц и учредителей от управления компанией, финансовые санкции, административные штрафы, уголовно-правовые риски.

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