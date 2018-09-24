Сегодня 24 сентября 2018 года, 20:12

Внедрение комплаенс-системы в компании является довольно сложным и трудоемким процессом — Иванна Олещенко

О том, что такое комплаенс-система и комплаенс-программа, стоит ли внедрять комплаенс-систему на предприятии и как это сделать на практике в сфере корпоративного управления, слушателям Legal High School рассказала юрисконсульт группы компаний «Хенкель Украина» Иванна Олещенко.

По словам лектора, комплаенс-систему управления (Compliance Management System — CMS) сегодня внедряют многие компании, особенно международные. Такая система включает в себя всевозможные меры, структуры и процессы, которые призваны обеспечить соблюдение всеми сотрудниками компании установленных правил и деятельность компании в правовом поле. Она действует в трех направлениях — предупреждение возможных нарушений, их выявление и соответственно реагирование.

«На самом деле внедрение комплаенс-системы в компании — довольно сложный и трудоемкий процесс. И главным в данном процессе является получение ответа на вопрос: «А действительно ли нам это нужно? Если компания в лице работников осуществляет какую-либо незаконную деятельность или, к примеру, допускает неэтичное поведение, выходящее за принятые обществом рамки, то такая компания может утратить доверие потребителей, рискует своей репутацией, наложением санкций контролирующими органами, вовлечением в судебные процессы и т.д.», — подчеркнула Иванна Олещенко.

Внедрение комплаенс-системы в первую очередь важно для международных компаний, поскольку законодательство в разных странах отличается, в свою очередь комплаенс-система является единой для всех аффилированных компаний материнской компании. То есть в случае внедрения комплаенс-системы компания может быть уверена в том, что независимо о того, в какой стране осуществляется деятельность, она действует в рамках закона и качество ее продукции или предоставляемых услуг одинаковое.

Как правило, есть два вида способов организации комплаенс-службы. Первый заключается в выделении такой службы в отдельное подразделение компании, которое представлено комплаенс-офицерами на локальном, региональном и глобальном уровнях. Также, комплаенс-служба может совмещаться с юридической функцией, в таком случае функции комплаенс-офицера передаются юрисконсульту компании. Встречаются и смешанные формы — комплаенс-функция на локальном уровне передается юрисконсульту, а на региональном и глобальном уровнях ее осуществляют отдельно назначенные комплаенс-офицеры.

Функциями комплаенс-офицера являются: разработка корпоративных политик, стандартов и процедур; обеспечение надлежащего обучения менеджмента и работников; отслеживание соответствия корпоративных политик, стандартов и процедур требованиям законодательства; расследование дел о нарушении; предоставление ответов на жалобы работников или потребителей; подготовка отчетов по выводам аудита и принятым мерам; осуществление корректирующих мер (в случае необходимости).

Вместе с тем лектор отметила: для того чтобы комплаенс-функция осуществлялась надлежащим образом, а деятельность комплаенс-офицера был более эффективной, у него должна быть независимость. «К примеру, подчинение комплаенс-офицера на локальном уровне генеральному директору является неправильным, поскольку в таком случае комплаенс-офицер не будет в полной мере непредвзятым и объективным, а это необходимо при выполнении комплаенс-функции», — обратила внимание Иванна Олещенко. Кроме того, комплаенс-офицер должен иметь доступ ко всем бизнес-процессам компании и ко всей документации, а также надлежащие полномочия для введения корректирующих мер.

По словам Иванны Олещенко, все компании, в которых внедрена комплаенс-система, имеют комплаенс-программу, предусматривающую набор внутренних правил и процедур компании. Это могут быть кодексы корпоративного поведения и корпоративной этики, политика принятия и дарения подарков, правила сообщения о нарушении, политика предотвращения мошенничества, политика конфиденциальности данных и политика, касающаяся конфликте интересов и др.

Говоря о соотношении корпоративных правил и законодательства страны, в которой осуществляет свою деятельность компания, лектор подчеркнула, что, несмотря на универсальность корпоративных стандартов и политики для компании и ее аффилированных компаний, работающих в разных странах, они не заменяют норм законодательства. Некоторые аспекты, регламентированные корпоративными стандартами, не всегда урегулированы законодательством, и если требования законодательства и корпоративных стандартов отличаются, применяются более строгие.

Также лектор рассказала, как работает комплаенс-система на примере компании «Хенкель».