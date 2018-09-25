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Европейская комиссия подает иск против Польши в Суд ЕС

25 сентября 2018 года Источник:РБК-Украина

Европейская комиссия решила подать в Суд ЕС иск против Польши после принятия судебной реформы. Об этом говорится в официальном сообщении Еврокомиссии, передает «РБК-Украина».

Сообщается, что Еврокомиссия расценила судебную реформу Польши как нарушение законодательства Евросоюза. В частности, Варшаву обвиняют в «подрыве принципа независимости судебных органов».

Напомним: ранее «РБК-Украина» сообщало, что Польшу исключили из Европейской сети советов по вопросам судебной власти. Отметим, Брюссель уже начал санкционную процедуру против Варшавы в связи с «системными угрозами» верховенству права. Такая процедура может привести к временному лишению государства права голоса в ЕС.

Еврокомиссию не устраивает норма, согласно которой 27 из 72 судей польского Верховного суда должны уйти в вынужденную отставку. Подобные нормы, как считают в Еврокомиссии, подрывают принцип независимости судебных органов, в том числе принцип несменяемости судей, что является нарушением Договора о Европейском союзе.

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